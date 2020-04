Nonostante se ne parli dall’autunno del 2019, i primi segnali concreti dell’attesa funzione che consentirà di utilizzare il medesimo account WhatsApp su più dispositivi in contemporanea sono apparsi solo sul finire del Marzo 2020, relativamente al client Android della chat app in verde. Da allora, però, il team di Menlo Park ha continuato ad impegnarsi in merito, come testimoniato dalle ultime notizie emerse in Rete.

I proverbiali leaker di WABetaInfo, analizzando – via reverse engineering – il backend di WhatsApp, limitatamente alla beta 2.20.143, hanno trovato interessanti riscontri, sia per quel che concerne l’ambiente iOS (via TestFlight) che per quel che riguarda Android (via programma beta da Play Store, o tramite ApkMirror).

Nello specifico, dalla beta iOS è stata portata alla luce una schermata nella quale si fa riferimento all’uso dell’account WhatsApp su altri device, con annessa opzione per s-loggarsi in un solo tap da tutti i device, elencati, ai quali si è connessi. Diversamente, qualche indiscrezione più succosa è stata rinvenuta tra le righe di codice della controparte androidiana.

Qui, i tecnici di WABetaInfo hanno individuato la schermata che accoglierà l’utente ogni qualvolta si loggherà su un nuovo dispositivo (“Log in on a new device“): in tale fattispecie, si verrà consigliati di adoperare una connessione Wi-Fi in quanto ricorrendo a quella mobile, comunque possibile, potrebbe esservi una certa lentezza nelle operazioni che, per giunta, potrebbero comportare anche un significativo consumo nel traffico dati.

Il riferimento è alle operazioni di sincronizzazione delle informazioni dell’account tra i vari dispositivi, all’insegna di una procedura molto simile a quella che già oggi si verifica quando, loggatisi su un nuovo smartphone, si procede al ripristino dei dati di WhatsApp dal cloud ove erano stati precedentemente backuppati.

Trattandosi di una feature, quella dell’account multi-device, ancora in fase di sviluppo, e quindi non palese su WhatsApp, è ovviamente ben difficile ipotizzare delle tempistiche relative al suo rilascio.