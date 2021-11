WhatsApp: tante novità nelle ultime beta per iOS, standard e for Business

La celeberrima applicazione di messaggistica istantanea nota come WhatsApp, nelle scorse ore, ha avviato la distribuzione di due beta per iOS, di cui una per gli utenti Business, con relative novità che, però, sono apparse più numerose nell’iterazione messa a disposizione per gli utenti standard.

Ormai da qualche anno è in circolazione su WhatsApp la funzione degli Status che, in pratica, ripercorre quelle che erano le Storie di Snapchat: proprio a tale funzione è stato appena rimesso mano con la beta 2.21.220.17 di WhatsApp Business per iOS. In questa release, come già ipotizzato nelle precedenti settimane, giunge in dote un nuovo modo, aggiuntivo rispetto a quello vecchio che prevede il passaggio per l’apposita scheda, per consultare lo status nei profili degli utenti business: nello specifico, per fare ciò ci si può portare alla pagina delle informazioni di contatto aziendali e, quivi giunti, tippare sull’immagine profilo. Tale gesto porterà a visualizzare un pop-up nel quale si chiederà all’utente se intenda visualizzare l’immagine del profilo o il relativo aggiornamento di stato.

Nel medesimo comunicato col quale rende conto di questa novità, il gruppo dei leaker di WABetaInfo aggiunge anche che il nuovo modo per consultare gli aggiornamenti di stato non coinvolge gli utenti standard, ai quali non è chiaro se un’analoga implementazione verrà riservata in futuro.

Imitando un po’ Telegram, anche la nuova release beta 2.21.211 di WhatsApp standard per iOS ha portato in dote un corposo changelog di modifiche. Grazie al nuovo update, è possibile dare un nuovo look alle chat grazie a sfondi, colori e baloon aggiornati: quando si condivide un link, l’anteprima che ne verrà innescata offrirà più dettagli, oltre a un’immagine di preview più grande. Nel modificare lo status o un file multimediale, si scoprirà che è stata aggiunta la ricerca degli adesivi.

In più, sempre nella beta 2.21.211 di WhatsApp per iOS, arriva in dote la possibilità di visionarne in anteprima le dimensioni, o di disattivarne l’audio, prima di convididere un video e, soprattutto, all’interno dei gruppi, arriva il tasto “Partecipa“, per aderire a delle chiamate di gruppo già cominciate, ma che si è perso al momento fissato per il loro inizio.