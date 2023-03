WhatsApp: silenziamento notifiche e segnalazione Status su Android

Ascolta questo articolo

Il continuo lavorio della messaggistica WhatsApp sulle funzioni in sviluppo testimonia l’interesse perpetuo del suo team nel migliorare l’esperienza utente, al fine di conservare a Menlo Park il trono per quanto riguarda la categoria, nonostante la serrata concorrenza di Telegram e Signal. Di tanto in tanto, qualche funzione viene poi rilasciata, partendo dalle beta, come appena successo.

Con la beta 2.23.1.27 per Android, è emerso come WhatsApp stesse lavorando a una funzione che avrebbe permesso di segnalare gli aggiornamenti di stato nel caso violassero i termini di servizio. Tale funzione, che invia uno status al team di moderazione, fa sì che in caso di violazione, un dato account possa anche essere sospeso. Secondo quanto evidenziano i leaker di WABetaInfo si tratta di una funzione presente anche in altre piattaforme e non inconsueta.

Tra l’altro, la nuova funzionalità non compromette la crittografia end-to-end: nessun altro, né un proxy di terze parti, né Meta o WhatsApp potranno conoscere il contenuto di messaggi e chiamate.

Successivamente, con la beta 23.4.0.74 per iOS, questa funzione è stata rilasciata ad alcuni tester che usano TestFlight per provare le app sugli iPhone. Ora, con la beta 2.23.5.9 (ma anche con le precedenti 2.23.5.3, 2.23.5.6 e 2.23.5.8) alcuni beta tester anche su Android hanno ricevuto la funzione per segnalare gli aggiornamenti di stato in potenziale violazione dei termini di servizio.

Nel caso non si abbia tale funzione presente, attraverso la voce “Segnalazione” tra le opzioni degli Status, bisognerà attendere uno dei prossimi aggiornamenti visto che in quel caso vi saranno altre attivazioni. Per il resto, sempre i feature tracker di WABetaInfo hanno notato l’opzione di silenziamento nelle notifiche dei messaggi. Rispetto a quella in vigore sin dal 2017, che appariva solo quando si ricevevano molti messaggi da un gruppo o account, in questo caso l’opzione per mutare le notifiche apparirà sempre.