WhatsApp: scoperte 12 migliorie per i futuri Canali

Nelle scorse ore, una elaborata analisi del codice applicativo di una beta per Android, ha permesso di scoprire numerose novità a cui WhatsApp sta lavorando per la futura funzionalità dei Canali.

In occasione della beta 2.23.10.14 per Android, abbiamo scoperto che la funzione Canali sarebbe stata collegata nella sezione Aggiornamenti, assieme agli aggiornamenti di stato: tale novità avrebbe permesso di ricevere informazioni sugli argomenti che interessano in tutta privacy, visto che il numero di telefono non sarebbe stato visibile né al creatore del canale e né ai follower. Con la nuova beta 2.23.10.19 si sono potuti conoscere i nuovi step evolutivi, ben 12, scoperti dai leaker di WABetaInfo a proposito della funzione Canali.

In primis, i Canali adotteranno nella conversazione un’interfaccia di messaggistica a larghezza intera. Come secondo punto, i Canali saranno verificabili, secondo un processo non chiaro e destinato ad apparire nelle FAQ, e da quel momento avranno una spunta verde. Terzo, sotto il nome del Canale vi sarà l’indicazione, approssimativa nel caso dei Canali con molti follower, del numero di follower iscritti. Come quarto elemento scoperto, nell’intestazione del Canale vi sarà un pulsante Mute per silenziare le notifiche relative ai messaggi ricevuti dal Canale.

Come visto all’epoca in cui i Canali si chiamavano newsletter, la quinta scoperta è che saranno supportati gli handle, che si troveranno tra le informazioni del Canale. Il sesto punto torna a trattare di follower: qualora se ne volesse conoscere il numero reale e non un’approssimazione basterà cercare questo dato nella pagina sulle informazioni del Canale. Al settimo punto gli esperti hanno menzionato 3 scorciatoie che dovrebbero trovarsi nella summenzionata schermata delle informazioni del Canale, che dovrebbero servire a inoltrare o condividere un Canale con altri utenti, o a disiscriversi dallo stesso. Anche l’ottavo punto si sofferma sulla schermata del Canale al cui interno si potrà trovare la descrizione dello stesso, che fornirà ai follower maggior chiarezza sul relativo scopo.

Poco fa si parlava delle notifiche: ebbene, al nono punto si menziona che i Canali avranno un interruttore anche per disattivare l’audio del Canale. Come decimo punto viene trattato la visibilità del Canale: l’utente creatore potrà settarlo come pubblico e in tal modo i suoi contenuti condivisi saranno visualizzabili da chiunque lo abbia cercato e trovato. Al punto 11 il Canale viene definito uno spazio “sicuro e privato“, visto che le informazioni degli utenti saranno conservate protette e sicure. Dulcis in fundo, le segnalazioni: se opportuno si potrà segnalare un canale e nel caso il team della piattaforma ravvisi che viola i termini di servizio lo sospenderà e procederà a eliminarne tutti i messaggi condivisi. Ovviamente in questo caso gli utenti non potranno più seguirlo.