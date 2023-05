WhatsApp: pronta la pagina di presentazione per i Canali

Come noto, di recente WhatsApp ha cominciato a testare la modifica dei messaggi sia nella sua beta per la versione web, che in quella destinata ad Android: in tal modo sarà possibile correggere entro un quarto d’ora quante volte si vorrà un messaggio che magari presenti degli errori o refusi d’ortografia, il tutto senza dover prima cancellare del tutto il messaggio per poi riscriverlo in modo corretto. Sempre di recente, si è iniziato a fare chiarezza su un bug che, a causa di Android, avrebbe destato l’impressione che la messaggistica ascolti via microfono gli utenti anche in background, persino quando dormono. Nell’attesa di ricevere una correzione per questo problema, sono emerse altre novità in seno a WhatsApp.

Quest’ultimo rilascia spesso beta per le sue versioni e non ha fatto eccezione neanche in queste ore, quando ha rilasciato la nuova beta 2.23.10.14, che può essere scaricata sia dal Play Store, dopo essersi iscritti alla pagina dei tester, che da ApkMirror. Secondo quanto emerso analizzando il codice di questa versione via reverse engineering, WhatsApp starebbe ancora lavorando sulla funzione dei Canali il cui sviluppo non sarebbe stato abbandonato.

In particolare, i Canali permetterebbero agli utenti di scegliere da chi vogliono ricevere notizie su eventi, accadimenti, appuntamenti senza che vi sia un algoritmo a suggerire quali canali seguire. A quanto pare, tale funzione ora avrebbe finalmente una pagina di presentazione che ne esplicherebbe alcuni aspetti. Innanzitutto verrebbe ribadito che la scheda Status verrà ribattezzata Aggiornamenti e conterrà sia gli aggiornamenti di Stato che l’elenco dei Canali di cui si fa parte.

Nel creare un Canale sarà possibile veicolare notizie, eventi e molto altro a un numero infinito di followers. Al momento non sappiamo se ciò corrisponda al vero o se sia un’indicazione di massima che, ad esempio, potrebbe ben adattarsi anche a limiti estremamente elevati come il milione di followers. Inoltre, nel creare un Canale si potrà stare tranquilli in merito alla propria privacy visto che i follower non possono vedere il nome, le informazioni, la foto del profilo e il numero di telefono di chi crea il Canale.

Per ora, la funzione dei Canali risulta essere ancora in fase di sviluppo e quindi non è visibile nemmeno correndo a installare l’ultima beta di WhatsApp: il suo rilascio, presumibilmente prima in beta, avverrà infatti in uno dei prossimi aggiornamenti.