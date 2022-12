WhatsApp: presto si potranno selezionare più chat assieme sul Desktop

Ascolta questo articolo

WhatsApp, insolitamente avaro di news nel periodo natalizio, ha ricominciato a macinare novità, seppur sotto traccia, attraverso alcune funzionalità in via di sviluppo, come scoperto di recente nelle sue interazioni Desktop sperimentali.

Di recente, si è visto come WhatsApp stia adoperandosi per introdurre in un futuro aggiornamento una funzione che consenta di segnalare anche gli aggiornamenti di stato qualora questi ultimi violino le regole della piattaforma di messaggistica in verde. Orbene, tale miglioria, di venturo rilascio, non sarà la sola a omaggiare chi usa WhatsApp Desktop, secondo quanto scoperto dagli affidabili feature tracker del gruppo WABetaInfo, sempre lesti nell’anticipare le mosse dei programmatori di Menlo Park.

L’ultima indagine condotta dagli esperti programmatori ha permesso di appurare cosa si annidi nel codice delle recenti release di WhatsApp Desktop beta in merito alla gestione dell’elenco delle chat.

Come sa chi usa spesso WhatsApp da computer, è complesso il gestire le conversazioni, specie se ve ne sono elencate tante, qualora ad esempio si voglia operare azioni come l’eliminazione, l’archiviazione, o il silenziamento. Tali azioni, infatti, vanno eseguite conversazione per conversazione, riga dopo riga, costringendo a sprecare molto tempo prezioso in operazioni ripetitive. Conscia del problema, WhatsApp si sta attivando e ha messo i propri tecnici al lavoro su una funzione che permetterà di gestire più chat assieme.

Gli screenshot estratti da WhatsApp Desktop beta evidenziano che, nel menu a scomparsa disponibile nell’elenco delle chat, apparirà anche la nuova voce “Select chats” (Seleziona chat). Scelta quest’ultima, accanto a ogni conversazione comparirà il quadratino per le selezioni multiple, in modo da poter riversare su più chat assieme la scelta che si andrà a fare, che sia il silenziamento o il contrassegno come già letta. Al momento, però, come spesso avviene in casi del genere, i leaker non hanno potuto fornire tempistiche per il rilascio di questa novità. .