WhatsApp: più sicurezza e accessibilità con proxy e TLS

WhatsApp, la popolare app di messaggistica, ha introdotto alcune novità nella sua ultima versione beta per Android, la 2.23.13.10, disponibile sul Google Play Store. Tra queste, spiccano la possibilità di configurare un proxy e l’opzione TLS.

Un proxy è una sorta di intermediario tra il proprio dispositivo e Internet che recupera e reindirizza le informazioni. Un proxy può essere utile per mantenere attivo il servizio anche in quei Paesi che impongono restrizioni sugli accessi a WhatsApp o ad altre app. In questo modo, gli utenti possono comunicare in modo sicuro e libero, senza subire la censura. Come mostrato nello screenshot condiviso dai leaker di WABetaInfo, ora è possibile configurare le porte proxy per isolare il traffico da altri servizi di rete in esecuzione garantendo il funzionamento indipendente senza conflitti con altre applicazioni.

Per farlo, basta andare nelle Impostazioni > Archiviazione e dati > Proxy e inserire l’indirizzo del proxy desiderato. Le porte disponibili sono 80, 443 o 5222. Sempre in questa beta è anche presente una nuova opzione, chiamata TLS (Transport Layer Security) che fornisce agli utenti una maggiore sicurezza per la comunicazione su una rete.

L’abilitazione di TLS per una porta proxy garantisce che i dati trasmessi tra il client e il proxy siano sempre crittografati. Ovviamente, anche non utilizzando questa funzione, i messaggi rimarranno sempre crittografati end-to-end. Il TLS è uno standard di sicurezza che impedisce le intercettazioni e le modifiche dei dati. Infine, l’aggiornamento introduce la possibilità di esportare la propria configurazione del proxy, consentendo agli utenti di condividerla facilmente con altri contatti.

Questa nuova funzione è attualmente disponibile solo per alcuni beta tester di WhatsApp per Android, ma dovrebbe essere rilasciata a un numero maggiore di persone nei prossimi giorni. Inoltre, potrebbe essere disponibile anche per alcuni beta tester di WhatsApp per iOS, anche se non sono state ancora fornite informazioni dettagliate a riguardo. Queste novità sono ancora in fase di test e potrebbero non essere disponibili per tutti gli utenti. Si tratta comunque di un passo avanti per rendere WhatsApp più accessibile e sicuro in tutto il mondo.