WhatsApp: piccolo restyling, migliorie per pagamenti in-app

Per rimanere sempre al vertice della categoria della messaggistica, WhatsApp ha bisogno di continue migliorie e, in tal senso, gli operosi programmatori di Menlo Park non si sono fatti certo pregare visto che, dopo aver dotato di una piccola miglioria il sistema dei pagamenti in-app, hanno rilasciato un restyling per il client beta, attraverso la release 2.21.18.1.

Disponibile nel Play Store di Android per gli iscritti al programma di testing dell’app, o scaricabile direttamente da ApkMirror, la beta 2.21.18.1 di WhatsApp per Android, secondo i leaker di WABetaInfo, reca tante piccole migliorie grafiche: innanzitutto i gruppi esibiscono nuovamente la propria data di creazione ed il campo dove si digita il testo ora riporta “Messaggio” e non più “Scrivi un messaggio”.

Sia nel tema chiaro che in quello scuro, l’interfaccia delle finestre, come pure la bolla delle chat, la barra di stato nella parte alta della schermata iniziale ed il pulsante del microfono o d’invio nelle chat, recano ora un colore verde dalla tonalità meno cupa: inoltre, alcuni colori di sfondo predefiniti sono più scuri, sono cambiate alcune icone nella pagina di condivisione e, dulcis in fundo, nel tema chiaro, la barra di navigazione ha visto esser aggiornato il proprio colore, cosa che è accaduta anche all’anello degli Status.

Oltre alla novità in questione, in attesa di notare la medesima implementazione anche su iOS, ove risulta per ora in sviluppo, secondo WABetaInfo, WhatsApp ha rilasciato anche un miglioramento per i pagamenti in-app, grazie alla beta 2.21.17: installando quest’ultima, nel caso si risieda in India, sarà possibile inviare un pagamento attraverso un comodo pulsante collocato accanto all’icona della fotocamera, nei pressi del form d’immissione del testo.

In precedenza, per poter inviare dei pagamenti in-app verso un proprio contatto, era necessario aprire la pagina delle azioni, che permette di scegliere cosa condividere, permettendo di scegliere tra molteplici opzioni (es. contatti, posizione, un documento, una foto, un file audio, etc).