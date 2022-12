WhatsApp: piccole migliorie per Android e promo di altre funzioni

Ascolta questo articolo

Non si può certo dire che ci si annoi con WhatsApp, posto che la celebre messaggistica in verde, dopo la ricerca per data, ha messo sul rullino di marcia altre migliorie, tra cui alcune per Android.

Nelle scorse ore, sul Play Store per chi è iscritto alla pagina dei tester, o ricorrendo ad ApkMirror, è apparsa la beta 2.22.25.9 per Android, che offre una piccola ma utile miglioria per le chat di gruppo: nello specifico, rispetto a prima, i posti dello username e del numero di telefono sono stati invertiti portando lo username a sinistra, cioè in primo piano, in modo che, nel caso ci si trovi di fronte a utenti non in rubrica, si possa avere qualche chance in più di capire chi ci si trova davanti, rispetto a prima quando in primo piano c’era il numero di telefono.

Come sottolineano i leaker di WABetaInfo, che hanno dato conto di questa novità attraverso un post nel loro sito ufficiale, la miglioria che nelle bolle di chat offre maggior visibilità all’etichetta col nome utente, rispetto a quella col suo numero di telefono, è stata “sbloccata” solo ad alcuni utenti: nel caso non la si notasse nel proprio account, occorrerà semplicemente pazientare, visto che sembra siano attese altre attivazioni nei prossimi giorni.

Un altro piccolo cambiamento, ravvisato in questo caso da TuttoAndroid, riguarda la comparsa, sempre in WhatsApp per Android, nella barra delle azioni in alto a destra, della scorciatoia per la fotocamera in-app della messaggistica, che permette di catturare al volo clip video o foto, per poi apporvi o modificarne il titolo, e passare in conclusione a scegliere con chi condividere quanto realizzato.

Ovviamente, WhatsApp non si è fermata qui. Come spesso fatto in passato, WhatsApp ha preso a promuovere alcune novità: nel farlo la piattaforma si è avvalsa di una comunicazione istituzionale posizionata nella scheda dello Stato e che propone, via carosello, alcune migliorie in relazione ai messaggi di stato e alle chiamate di gruppo. In entrambi i casi, le schermate propositive hanno un pulsante a pillola in basso che reca la scritta “Per saperne di più” (una chiara call-to-action).