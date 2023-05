WhatsApp per Windows: in roll-out funzione "Mantieni" e novità Reactions

Nelle scorse ore abbiamo visto come WhatsApp abbia rilasciato una versione nativa per macOS che introduceva le chiamate di gruppo. Ora è la volta dell’altra metà del Cielo, ovvero di Windows, con la messa a disposizione di una versione nativa per questo sistema operativo che porta in dote diverse novità.

WhatsApp ha distribuito la beta nativa 2.2318.1.0 scaricabile dal Microsoft Store di Windows: grazie a tale beta arriva la funzione che permette di conservare alcuni messaggi altrimenti destinati a scomparire in quanto effimeri. Ora, invece, sarà possibile selezionare un messaggio e dal suo menu contestuale scegliere “Mantieni” (Keep in inglese) per far sì che detto messaggio resti anche dopo la scomparsa degli altri. Naturalmente nell’eventualità che qualcuno non voglia consentire la conservazione del messaggio in questione, ha pieno controllo sulla cosa, dacché gli basterà solo selezionare il messaggio e scegliere la voce “Unkeep”.

Da notare che i messaggi salvati, nell’ambito di questa funzione messa a disposizione di alcuni beta tester ma già presente lato mobile e nella versione Electron per Windows, saranno “elencati nella schermata delle informazioni della chat“.

La versione di WhatsApp beta 2.2318.1.0 per Windows offre agli utenti anche altre migliorie dell’esperienza utente. Ad esempio, arriva un nuovo pulsante per l’invio rapido delle Reactions: secondo i leaker di WABetaInfo è anche possibile che alcuni utenti che hanno scaricato questa beta vedano, nel menu ridisegnato, in fondo, una barra delle Reazioni, che elenca e mette a disposizione le Reazioni che si possono usare (tutte, vista la presenza del “+” a fine barra).

Al momento non è possibile azzardare quanto sia ampio il coinvolgimento in queste funzionalità: come al solito vale l’avvertimento che se una o più novità in questione non appaiono sul proprio account occorrerà attendere le future attivazioni previste con i prossimi aggiornamenti di WhatsApp nativa per il sistema operativo Windows.