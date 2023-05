WhatsApp: in beta su macOS arrivano le chiamate di gruppo

WhatsApp in queste settimane sta spesso migliorando le sue versioni native, sia per Windows che per macOS. A conferma di ciò nelle scorse ore la nota messaggistica ha diramato un nuovo aggiornamento beta per la versione nativa dedicata a macOS, in ragione della quale arriva una nuova miglioria.

Di recente, WhatsApp per macOS ha guadagnato una ritocco all’interfaccia, con una rivisitazione dell’intestazione dell’app, delle sue icone, e un “vestito” in tinta verde. Il nuovo aggiornamento beta di WhatsApp per macOS, instradato mediante il programma TestFlight, si è però concentrato su qualcosa di più sostanzioso, le chiamate. In molti ricorderanno che nel recente passato non era possibile effettuare delle chiamate di gruppo, perché il pulsante ad hoc non funzionava o era disabilitato.

Evidentemente, la funzione era sì prevista, ma non “sbloccata” da remoto, cosa che invece è appena avvenuto nella nuova beta. Infatti, ora, sono finalmente disponibili i pulsanti di chiamata ed è possibile fare le chiamate di gruppo. I leaker di WABetaInfo che hanno rendicontato di questo rilascio funzionale hanno avvertito che può anche capitare che ad alcuni utenti appaia un unico pulsante che combina chiamate e videochiamate, sempre posizionato nell’intestazione dell’app.

Gli esperti sottolineano anche un’altra cosa. Partendo dalle chiamate di gruppo, è possibile farne anche con persone che non appartengono allo stesso gruppo: basta recarsi nella sezione delle chiamate, fare tip sul pulsante “Crea chiamata” e selezionare le persone che si vuol coinvolgere nella chiamata di gruppo. In questa fase / sezione, si possono aggiungere fino a 7 persone ma, in un secondo momento, se ne potranno aggiungere sino a 32 persone. Da notare, infine, che questi limiti potrebbero esser differenti per le video chiamate di gruppo.

Per ora, la novità che sblocca le chiamate di gruppo su macOS è stata rilasciata solo ad alcuni beta tester ma, come spesso avviene per i rilasci graduali (d’altronde WhatsApp conta oltre 2 miliardi di utenti), altre attivazioni sono previste nelle prossime settimane.