WhatsApp: panoramica di novità con l’arrivo della nuova beta release

Dopo Telegram, è l’app regina della messaggistica istantanea, WhatsApp, ad annunciare una carrellata di novità, seppur non definitive, in quanto portate in dote agli utenti del robottino verde Android tramite la release 2.20.201.10 appena distribuita nel Play Store (via adesione al gruppo dei beta tester) o sul web, tra le pagine della repository online di ApkMirror.

Addentrandosi nel novero delle migliorie introdotte sperimentalmente, si parte con la messa a disposizione di tutti del nuovo tool per la gestione dello spazio occupato dai contenuti di WhatsApp nella memoria locale: il rinnovato strumento, ora simile a un qualsivoglia moderno File Manager androidiano, è finalmente a disposizione di tutti nell’impostazione “Utilizzo spazio e dati”, come prima voce, con la denominazione di “Gestisci spazio” (corredata dal valore numerico dello spazio occupato).

Già emersa in passato a livello di rumors, è stata finalmente implementata la funzionalità che consente di silenziare per sempre una chat: la nuova opzione, che compare allorché si tenga premuto il dito su una discussione, va a sostituire quella che prevedeva l’ammutamento per 1 solo anno, estendendone gli effetti sine die (salvo decisione contraria).

Forse dovuta a una modifica provvisoria è l’ambigua scomparsa dei riferimenti alle chiamate video e audio che comparivano nella barra alta delle chat con gli utenti business verificati: gli stessi rimandi compaiono ancora, infatti, nell’elenco dei contatti, se si va a toccare l’immagine profilo del relativo account. Probabile, quindi, che possano essere reintrodotti, anche in forma differente.

Infine, analogamente a quanto avviene per le Storie di Instagram, secondo quanto scoperto dai leaker di WABetaInfo, che hanno condiviso in tal senso degli screenshot illustrativi, quando si passerà a inserire una GIF, del testo, o un adesivo su una foto, un video, o una GIF, sarà possibile beneficiare – nell’editor – delle Media Guidelines, griglie virtuali che aiuteranno l’utente ad allineare con maggior precisione il contenuto aggiuntivo nell’impreziosire quello di destinazione.