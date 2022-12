WhatsApp: nuovi adesivi e funzione "eliminazione accidentale"

Ascolta questo articolo

Era il 2017 quando WhatsApp, l’app di messaggistica più famosa al mondo, di recente attiva anche nel rilasciare nuovi adesivi, annunciò la funzione “Elimina per tutti” che, nelle scorse ore, è stata coinvolta in una piccola miglioria, finalmente al varo stabile.

In origine, WhatsApp permetteva di eliminare un messaggio, per se stessi e per la controparte, nelle chat individuali e di gruppo, sino a un massimo di 7 minuti. Poi, nell’Agosto di quest’anno, il range è stato portato sino a 12 o 60 ore come opzioni di scelta. Capita, talvolta, però, che nel tentativo di eliminare un messaggio da una chat, spesso si scelga “elimina per me” al posto di “elimina per tutti”, con tutto l’imbarazzo che ne consegue per un messaggio restato all’altrui disponibilità, magari inviato per errore.

Conscia di questa situazione tutt’altro che rara, Meta dallo scorso Agosto ha preso a sperimentare con alcuni tester di Android e iOS (via beta 22.18.0.70) di WhatsApp una funzione, ora nota come “eliminazione accidentale”, che nelle scorse ore è partita come in roll-out globale per tutti gli utenti, sia dei device Android che di quelli iOS.

Nell’implementare la nuova funzione “eliminazione accidentale”, WhatsApp offrirà all’utente solo 5 secondi, comunque sufficienti a dargli l’opportunità di invertire la propria scelta di eliminazione, da solo per sé a per tutti, evitando una gaffe.

Infine, una piccola nota di “costume”. Pur avendo da poco varato gli avatar, WhatsApp si dedica sempre e comunque al rilascio dei classici pacchetti di adesivi: nelle scorse ore la piattaforma ne ha rilasciato due. Il primo, A day of a Human, frutto dell’estro di Agus Paillet, è messo a disposizione di tutti gli utenti (anche lato desktop), mentre l’altro, Bigg Boss 16 di Colors TV, potrebbe essere limitato all’India, a meno di non usare il relativo permalink (api.whatsapp.com/stickerpack/BiggBoss16/?app_absent=0) per installarlo.