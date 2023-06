WhatsApp: le novità sui messaggi evidenziati e sulle icone delle community

WhatsApp è una delle app di messaggistica più usate al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. Tra le sue funzionalità più apprezzate ci sono i gruppi, che permettono di comunicare con più persone contemporaneamente. Ma WhatsApp non si ferma qui e ha recentemente introdotto le community, una nuova modalità di gestire gruppi tematici con sottogruppi, canali di annunci e thread multipli. In questo articolo vedremo due novità riguardanti i messaggi evidenziati e le icone delle community e dei gruppi collegati.

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che permetterà agli utenti di scegliere per quanto tempo lasciare in evidenza i messaggi all’interno delle chat e dei gruppi. La funzione è ancora in fase di sviluppo, ma grazie all’ultimo aggiornamento beta per Android 2.23.13.11, il sito WABetaInfo ha scoperto alcuni dettagli interessanti su come funzionerà. Attualmente, WhatsApp consente di fissare al massimo tre chat in cima alla lista delle conversazioni, ma non offre la possibilità di evidenziare singoli messaggi all’interno delle chat.

Questa funzione potrebbe essere molto utile per mettere in risalto informazioni importanti o annunci che non si vogliono perdere tra gli altri messaggi. Con la nuova funzione, che sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app, gli utenti potranno appuntare un determinato messaggio all’interno di una chat o di un gruppo, e scegliere per quanto tempo rimarrà in evidenza. Come si vede nello screenshot pubblicato da WABetaInfo, WhatsApp offrirà tre opzioni di durata: 24 ore, 7 giorni e 30 giorni.

Inoltre, sarà possibile sbloccare il messaggio evidenziato in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del tempo impostato. Questa funzione offrirà agli utenti maggiore flessibilità e controllo sui propri messaggi evidenziati, garantendo che le informazioni tempestive e pertinenti rimangano visibili per il periodo desiderato. Una volta trascorso il tempo impostato, il messaggio verrà automaticamente sbloccato, contribuendo a mantenere una conversazione organizzata, aggiornata e più chiara. Non sappiamo ancora quando WhatsApp rilascerà questa funzione al pubblico, ma sicuramente la renderà disponibile prima ai beta tester.

WhatsApp continua a migliorare la sua funzione di community, che permette di creare e gestire gruppi tematici con sottogruppi, canali di annunci e thread multipli. Dopo aver introdotto le impostazioni della community, che consentono agli amministratori della community di gestire chi può aggiungere gruppi alle proprie community, e una funzione che consente agli amministratori della community di menzionare i gruppi all’interno dei gruppi di annuncio della community, WhatsApp sta ora rilasciando alcuni altri miglioramenti minori riguardanti le community.

In particolare, dopo aver installato l’ultima versione beta di WhatsApp per Android 2.23.13.12 dal Google Play Store, alcuni beta tester potrebbero sperimentare icone diverse per le community e i relativi gruppi collegati. Come puoi vedere in questo screenshot, le differenze tra la vecchia e la nuova versione sono davvero evidenti. Nello screenshot che rappresenta la vecchia versione di WhatsApp, possiamo vedere che l’icona della community appare con i bordi arrotondati, quindi era facile distinguerla dalle altre conversazioni. Inoltre, uno dei gruppi collegati alla comunità viene visualizzato con più icone di gruppo, a indicare che si tratta di un gruppo collegato ad altri e che appartiene a una comunità.

Con l’ultimo aggiornamento, WhatsApp ha introdotto icone aggiornate per le community e i relativi gruppi collegati, migliorando la capacità di differenziarle da altri tipi di chat in modo più intuitivo. In particolare, il gruppo di annunci della community ora presenta un’icona a forma di megafono con l’icona della community posizionata dietro di essa.

Lo stesso concetto vale per il gruppo legato a quella comunità, dove l’icona della comunità è sempre visibile dietro l’icona del gruppo. A nostro avviso, queste modifiche aiuteranno sicuramente gli utenti a identificare prontamente le comunità e i loro gruppi collegati direttamente dall’elenco chat, e potremmo anche aspettarci ulteriori miglioramenti per quanto riguarda i gruppi e le comunità in futuro. Tieni presente che queste icone aggiornate sono visibili solo a determinati beta tester in quanto sono disponibili per utenti beta selezionati che installano l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android dal Google Play Store. Come sempre, verranno gradualmente diffusi a un pubblico più ampio nei prossimi giorni.