WhatsApp: l’accettazione dei nuovi termini di servizio diverrà opzionale

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Non male: devo ammettere che indubbiamente è già un passo avanti rispetto agli inizi, quanto c'era l'obbligo di accettare tali normative che, però, all'epoca, indusse non poche persone a fornire un'accettazione che poi è rimasta in vigore. Anche ora che non è più richiesta: tra l'altro, a essere pignoli, il cambiamento emerso non è poi tutto questo granché visto che, in sostanza, si dice all'utente che può anche non approvare le nuove norme, ma che da quel momento non potrà chattare con le aziende. La vera opzionalità della scelta sarebbe: non accetti le nuove norme ma puoi comunque chattare con le aziende senza che i tuoi dati finiscano a qualcuno.