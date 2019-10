WhatsApp iOS: nuove griglie per la modifica dei media, fix contro i badge delle chat mute

Non è trascorso molto tempo da quanto WhatsApp ha rilasciato una beta con la quale ha avviato il test relativo alle restrizioni sugli inviti ai gruppi: a tale funzionalità, ancora in fase di sperimentazione, si aggiungono le novità, in questo caso stabili, appena concesse in appannaggio agli utenti di iOS, mediante la distribuzione, su App Store, di una versione aggiornata del proprio client.

L’update in questione reca il numero di release 2.19.110 e va a sanare un inconveniente nel funzionamento della feature che silenziava le chat più attive, o moleste, in virtù del quale, quando arrivava un messaggio in queste chat, l’icona dell’app sulla HomeScreen veniva contrassegnata da un badge di notifica (un pallino rosso recante un numero): il tal modo, in sostanza, veniva meno l’utilità che era alla base della funzione in questione, dato che l’utente veniva portato comunque ad aprire l’app per vedere da chi fosse giunto il messaggio.

Ora, invece, il silenziamento delle chat sarà netto e l’icona di WhatsApp non vedrà più campeggiare l’allarmante badge menzionato, nell’eventualità che sopraggiunga un messaggio nelle conversazioni già messe al bavaglio. Assieme a tale novità, però, a beneficio degli iOS users giungono anche altre migliorie, funzionali, e di supporto.

Nello specifico, sono state messe a disposizione nuove griglie di posizionamento, che aiuteranno i chatters ad allineare meglio le emoji, gli adesivi, e gli altri elementi creativi (testi compresi) nel mentre si procedere ad una modifica al volo degli elementi multimediali, prima di ricondividerli.

In più, secondo Gizbot, l’app di WhatsApp, palesata dopo una schermata d’apertura in cui uno sfondo bianco ospita il classico logo in verde di WhatsApp, è stata accompagnata da una rivisitazione, sul sito istituzionale della piattaforma, della pagina di supporto per il backup su iCloud che, oltre a spiegare come eseguire il salvataggio ed il ripristino dati, ora comprende anche dei consigli su come risolvere eventuali problemi nella procedura.