WhatsApp iOS e for Web: nuovi aggiornamenti con tante migliorie

Ormai messo a regime l’aggiornamento beta 2.20.201.10 per Android, in ragione del quale è giunta agli utenti la funzionalità che permette di silenziare per sempre una data chat, WhatsApp ha attenzionato anche gli utenti Apple e quelli che, su PC, si avvalgono della versione web based della nota messaggistica istantanea di verde vestita.

WhatsApp per iOS ha da poco guadagnato la beta release numero 2.20.110.23: quest’ultima, oltre alla funzione estetica rappresentata da una barra di ricerca più ampia, propone l’opzione per inviare media, tra cui foto e video, che si auto-cancellano e, sempre in relazione a quanto depositato nella Libreria dell’iPhone, beneficiando di iOS 14, permette di concedere permessi più granulari sulla stessa, con l’utente che potrà scegliere se non concedere alcun permesso, se concederlo in toto o solo su alcune foto selezionate.

Anche gli utenti di WhatsApp per iOS, come già avvenuto per quelli androidiani, ora possono silenziare per sempre una chat, grazie alla sostituzione dell’opzione “per 1 anno” con, appunto, quella recante la dicitura “per sempre”. Altro beneficio giunto in dote con la nuova release beta di WhatsApp per iOS, per altro inclusiva di svariati bugfix e miglioramenti prestazionali, è quello che prevede, nelle chat con account Business, la comparsa della scorciatoia (via icona shopping bag) al catalogo dell’azienda con cui si sta chattando.

Molte di queste funzioni sono contenute anche nell’aggiornamento appena distribuito da Menlo Park a favore di WhatsApp for Web. Nello specifico, la release 2.2039.9, in queste ore in fase di aggiornamento via attivazione da server remoto (quindi non immediatamente disponibile per tutti), prevede alcune novità già apparse su Android e iOS.

Ad esempio, risultano presenti sia l’opzione per silenziare le chat per un anno che la funzione di accesso rapido ai cataloghi delle aziende, che le stesse possono compilare con financo 500 slot comprensivi di dati come il titolo e la foto del prodotto, il codice prodotto, la descrizione, altre info e, ovviamente, il prezzo. Dulcis in fundo, la nuova versione di WhatsApp per Web include anche delle nuove icone atte a rappresentare gli allegati che si possono inviare via chat.