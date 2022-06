WhatsApp inaugura la settimana con due novità per gli account business

Ascolta questo articolo

La celebre messaggistica di WhatsApp, la prima ad aver pensionato l’obsoleto (e costoso) sistema degli SMS, è stata di recente attenzionata dalla consueta attività indagatoria dei leakers, che ne hanno portato allo scoperto due novità, di cui una in rilascio e una in sviluppo, relative agli account aziendali.

La prima novità relativa a WhatsApp si è concretizzata nel rilascio della nuova beta 2.22.14.11 di WhatsApp Business, al cui interno, nella sezione “Pubblicità su Facebook” è ora presente anche la scheda “Gestisci” (“Manage”), avvalendosi della quale le aziende possono controllare gli annunci configurati per l’azione “Clicca su WhatsApp” (“Click to WhatsApp”) sebbene, per ora, nel tracciarli in dettaglio, in attesa che lo si possa fare anche e direttamente dalla nuova scheda scoperta, sia ancora necessario entrare in Facebook.

Anche la seconda novità riguarda le aziende e quindi gli account business e non standard. Nello specifico, si tratta di un nuovo step evolutivo per la funzione, in sviluppo, finalizzata a far creare comodamente gli ordini dall’interno delle chat, avvistata inizialmente ai primi di Giugno.

Ordunque, la nuova scoperta, sancita da vari screenshot pubblicati in rete, ha permesso di approfondire il funzionamento della funzione che, dopo l’intervento sul collegamento agli ordini, posto all’interno del menu di condivisione (ove sono già presenti le scorciatoie per condividere media, documenti, contatti, etc), aprirà la novella sezione intitolata “Crea ordine” al cui interno l’azienda non dovrà far altro che aggiungere gli item, cioè gli articoli, precisarne la quantità, per avere il calcolo automatico del totale parziale.

Completato l’ordine, quest’ultimo verrà condiviso in automatico nella stessa chat da cui ne era principiata la creazione. Da segnalare, secondo WABetaInfo, che la nuova scoperta è stata fatta in una beta di WhatsApp Desktop, sebbene la funzione sia destinata a esser rilasciata, sempre in favore degli account aziendali, anche nelle beta di WhatsApp per Android e iOS. Come sempre accade per le scoperte non confermate ufficialmente, pur provenienti da fonti affidabili, come nel caso di WABetaInfo, quanto esplicato va preso con le dovute cautele, dacché quanto in sviluppo potrebbe non fare mai il suo esordio, o farlo in forme e con modus operandi differenti da quanto evidenziato nelle scoperte originarie.