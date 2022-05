WhatsApp: in sviluppo per Android le migliorate anteprime dei link negli Status

Ascolta questo articolo

WhatsApp è di sicuro una delle applicazioni con il più prolifico programma beta in circolazione, che quasi ogni giorno rilascia una nuova release, spesso per verificare miglioramenti di prestazioni e correzioni prima di somministrarli all’utenza stabile. A volte, però, le versioni sperimentali di WA celano anche sorprese non evidenti, nascoste nel codice applicativo, anche se puntualmente svelate dai feature tracker.

Nelle scorse ore, WhatsApp ha rilasciato la beta 2.22.12.5 per Android, che presenta, nel back-end, secondo un’analisi di WABetaInfo, riferimenti a un’ulteriore miglioria per gli aggiornamenti di Stato, già ufficialmente ritoccati (marginalmente e in forma estetica) sul finire della scorsa settimana, quando venne rilasciata la beta per Android v 2.22.11.13. Nel caso odierno, i riferimenti riguardano un qualcosa che nel recente passato della piattaforma è già stato avvistato sia nel canale beta per iOS che in quello beta per Desktop (v 2.2218.1).

Fuor di metafora, la novità celata nella beta 2.22.12.5 di WhatsApp per Android riguarda la funzione “Rich Link Preview” (Anteprima collegamento avanzato) in ragione della quale, nel condividere un aggiornamento di Stato, si genererà un’anteprima più completa, evidente, e ricca di dettagli di quanto non avvenga oggi nella versione stabile della messaggistica.

A paragone di quanto previsto su iOS, il client di WhatsApp per Android genera già un’anteprima per i link condivisi negli Status, solo che tale preview è collocata in basso nella finestra ed è molto piccola: gli screenshot che ritraggono la miglioria in sviluppo, invece, palesano che, nel caso la stessa venisse adottata, l’anteprima sarebbe collocata a centro finestra, molto più grande, posta appena sopra il collegamento ipertestuale (link).

Anche nella nuova situazione (sui cui tempi di implementazione, prima in beta, non sono emersi dettagli), per generare l’anteprima, quando si va a incollare un link nell’aggiornamento di Stato (o a digitarvelo), occorrerà pazientare qualche secondo: dall’altro capo dell’interazione, il destinatario della condivisione, per visualizzare la nuova anteprima arricchita, dovrà avere l’account abilitato alla miglioria.