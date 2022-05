WhatsApp: in sviluppo i filtri di ricerca avanzati per gli utenti standard

Ascolta questo articolo

Sempre impegnata nel rinnovarsi, la messaggistica istantanea di WhatsApp anche nelle scorse ore ha lasciato trapelare, a un’attenta analisi da parte dei leakers, le tracce di funzionalità ancora in fase di sviluppo, ma già piuttosto ben chiare nel loro meccanismo di funzionamento.

A inizio anno, WhatsApp ha distribuito un aggiornamento per gli utenti business, relativo ai filtri di ricerca avanzati che permettevano di filtrare contatti, gruppi e chat: due settimane fa, con la beta 2.2216.4.0 UWP di WhatsApp, tale novità è stata portata a tutti. Ora, qualcosa di molto simile risulta essere in preparazione pure per gli utenti standard nella versione desktop (da cui WABetaInfo ha tratto le sue evidenze), e mobile (sia per Android che per iOS).

La differenza, rispetto alla prima implementazione dei filtri di ricerca avanzati, è che, su Desktop, gli utenti business devono toccare la barra di ricerca per visualizzare il pulsante del filtro e di rimando le varie opzioni mentre, nel caso degli utenti standard, “anche quando non si cercano chat e messaggi“, il pulsante filtro sarà sempre visibile. Al di là di questo dettaglio, il funzionamento della novità è sempre lo stesso.

In particolare, scegliendo il criterio giusto si potranno consultare solo i risultati che ad esso attengano, tipo le chat non lette, l’elenco dei contatti o di chi non sia un contatto, e i gruppi a cui si sta partecipando: in una precedente occasione, sempre i leaker di WABetaInfo avevano precisato come sarebbe stato possibile combinare anche più criteri assieme, ad esempio qualora l’utente avesse desiderato di vedere le foto condivise dai non contatti.

Al momento, però, si tratta di una funzione, come detto, ancora in sviluppo e, quindi, come tale, non palese al pubblico: ciò vuol dire che anche installando le più recenti beta di WhatsApp gli utenti non potrebbero ancora disporre dei filtri avanzati di ricerca, per gruppi, chat, contatti e non contatti.