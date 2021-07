WhatsApp: in roll-out una revisione delle chiamate (anche di gruppo)

Di recente, WhatsApp ha portato avanti l’implementazione della modalità “account multi-device” anche in merito alla sua iterazione Desktop: nelle scorse ore, però, dopo tanti rumors, è arrivato un rilascio ufficiale, per ora limitato a iOS, relativo a un’intensa revisione delle chiamate, anche di gruppo e, in ottica sicurezza, un’ammissione che coinvolge anche Instagram.

Nello specifico, WhatsApp ha diramato un aggiornamento beta per iOS, quindi accessibile solo per i fortunati utenti del programma TestFlight (che a oggi non ha slot liberi) che ne porta il relativo client alla versione 2.21.140.11. Al suo interno, secondo quanto confermato da 9To5Google, risultano messe in distribuzione due innovazioni che hanno a che fare con le chiamate. La prima prevede che, nell’effettuare una chiamata, l’utente si ritroverà un’interfaccia semplificata, che gli consentirà di trovar prima le opzioni di cui abbisogna, in stile FaceTime, con ben evidenziato anche un pulsante “Ring” (squilla).

Quest’ultimo permetterà di far squillare nuovamente il dispositivo di un utente che non abbia potuto rispondere tempestivamente a una chiamata. In merito alle chiamate di gruppo, sino a poco tempo fa, perdendone una, occorreva farsi richiamare nuovamente chiedendolo a uno dei contatti della chat.

Ora, invece, al posto dell’avviso della chiamata persa, recandosi nell’elenco delle chiamate, nel caso la stessa sia ancora in corso, è possibile rinvenire il pulsante “Tocca per partecipare” (tap to join). Qualcosa di simile, ovvero il comando “Partecipa alla chiamata“, è stato invece collocato nella medesima chat nella quale è partita la chiamata che ci si è persi.

Come accennato, ambedue le novità sono relative alla versione beta di WhatsApp per iOS, i cui utenti – nelle scorse ore – hanno già potuto beneficiare dell’implementazione per la funzione View Once, che cancella i media condivisi dopo che sono stati visti una volta: secondo i leakers di WABetaInfo, però, non dovrebbe mancare molto perché le stesse novità appena viste in merito alle chiamate vadano a beneficiare anche una qualche beta whatsuppiana per Android.

Come noto, Facebook Inc controlla, oltre a WhatsApp, anche Instagram. A tal proposito, il quartier generale delle due realtà, da Menlo Park, ha ammesso che, “nelle prossime settimane, in alcuni paesi“, nel blindare il proprio account di Instagram con l’autenticazione a due fattori, si potrà usare come metodo non solo un’app ad hoc (es. Google Authentication) o il proprio numero di telefono (SMS), ma anche WhatsApp stessa, sì da ricevere nella medesima il codice che validerà il proprio login al photo-sharing.