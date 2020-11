WhatsApp: in roll-out stabile la funzione Gestisci spazio

Dopo le prime comparsate nel canale beta, come spesso accade preannunciate dai leaker di WABetaInfo, la più popolare app di messaggistica al mondo, WhatsApp, forte dei suoi 100 miliardi di messaggi scambiati ogni giorno, anche per fronteggiare l’ultimo maxi update funzionale della rivale Telegram, ha ufficialmente annunciato (via account social) l’avvio del roll-out, durante questa settimana, con completamento previsto nei prossimi giorni, dell’attesa funzione “Gestisci Spazio“.

La funzione per gestire lo spazio occupato localmente dai file di WhatsApp, più intuitiva rispetto al passato, molto simile a un normale storage manager per smartphone, risulta essere in corso di attivazione via switch remoto nel canale stabile dell’app.

Nello specifico, la stessa può essere agevolmente utilizzata recandosi nelle impostazioni dell’applicazione, alla sezione intermedia “Spazio e dati”. Quivi giunti, sarà possibile reperire la menzionata opzione Gestisci Spazio che reca, sotto di sé, l’ammontare dello spazio occupato nella memoria locale del dispositivo telefonico: in seguito a un tap di tale voce, un indicatore grafico (in pratica una barra orizzontale) in alto indicherà visivamente lo spazio occupato dai media di WhatsApp, e quello rimanente – cioè libero – a disposizione dell’utente.

Poco più in basso, il tool Gestisci spazio della chat app in verde indicherà quali file controllare, mediante un’anteprima, in quanto inoltrati molte volte o ritenuti piuttosto grandi (oltre i 5 MB): i file in oggetto potranno essere eliminati singolarmente, o collettivamente, mediante l’apponimento del flag sulla casella “Seleziona tutto”.

Sempre nella funzione Gestisci spazio, Whatsapp ha collocato, particolarmente utile per coloro che fanno un ampio uso dei gruppi, l‘elenco delle chat citate in quanto occupano più spazio: sceltane una, l’utente potrà ordinarne i file scambiati procedendo per dimensione, dal più al meno grande, o per timing, favorendo i meno o i più recenti. A quel punto, si potrà proseguire, come di consueto, con l’eliminazione singola o massima di quanto selezionato per la rimozione.