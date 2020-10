Telegram: nuova rivoluzione a suon di novità, con la release 7.2

Al contrario di WhatsApp, spesso molto prudente nel rilasciare le proprie novità, la messaggistica istantanea Telegram procede spesso con update cumulativi ricchi di migliorie, come nel caso della release 7.2, già messa a disposizione degli utenti Android (mentre risulta essere ancora sotto valutazione dell’App Store per quel che riguarda gli utenti della Mela morsicata).

La prima novità di Telegram 7.2 riguarda la funzione “Messaggi fissati 2.0”: in sostanza, non solo nelle chat personali, ma anche in quelle di gruppo e nei canali, è ora possibile pinnare in alto più di un solo messaggio (potendo così avere la lista della spesa sempre a disposizione), per poi passare dall’uno all’altro, o visualizzarli tutti assieme, tramite un’apposita icona posta nella barra collocata in alto.

Tramite la funzione Beacon, gli amici che trasmettono la loro posizione consentono ai destinatari di seguirli: ora, grazie alle icone animate, si potrà anche sapere se il proprio contatto abbia intrapreso la direzione giusta, mentre una notifica avvertirà dell’imminenza dell’incontro. Sempre in tema di funzioni importanti, nell’eventualità che si condividano più file musicali, gli stessi verranno raggruppati in playlist: al pari di quanto avviene già per le immagini, ogni file condiviso sarà selezionabile singolarmente.

In favore degli amministratori e dei proprietari dei canali, giungono in dote delle migliorate statistiche, che ora consentono di valutare le performance anche dei singoli post, oltre a un pratico elenco dei canali pubblici ai quali gli stessi siano stati inoltrati. L’esperienza utente in generale, sostanzialmente perfezionata da un editor che permetterà di modificare al volo (contornare una figura, o arricchirla di adesivi) una foto, senza doverla prima salvare e ricaricare, risulterà altresì piacevolmente arricchita, esteticamente, da alcune altre migliorie di corredo.

Le animazioni che accompagnano alcune routine, come l’invio dei messaggi, o la gestione delle canzoni nel player audio, ora sono state ovviate con altre più fluide mentre, all’interno delle chat, è possibile adoperare l’emoji interattiva della slot machine, per tentare la fortuna, quella animata di un Moai dell’isola di Pasqua, o le emoji animate dedicate ad Halloween (alcune delle quali, nel caso della bara e della zucca, accompagnate anche da effetti sonori).