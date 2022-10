WhatsApp: in roll-out parziale il blocco screenshot sui media autodistruttivi

Ascolta questo articolo

Era l’Agosto del 2021 quanto WhatsApp decise di prendere spunto da Snapchat, ma non per le Storie, bensì per la funzione che avrebbe permesso di condividere i media, foto e video, in formato “una sola volta“, a testimoniare che dopo una sola fruizione detti media, un po’ come in 007, si sarebbero autodistrutti. La funzione, apprezzata, palesò subito però una gravissima mancanza, o meglio dimenticanza, da parte del team di Menlo Park.

Nello specifico, la funzione “view once” non proteggeva dagli screenshot, che era possibile eseguire, al pari delle registrazioni dello schermo, vanificando in parte il merito della novità introdotta. Lo scorso Agosto, però, Mark Zuckerberg, CEO della parental company Meta, riferì brevemente del prossimo arrivo proprio del blocco degli screenshot in favore dei media consumabili una sola volta. Da allora non se n’è saputo più nulla, sino a poche ore fa.

Secondo quanto rendicontano i leaker di WABetaInfo, è stata distribuita una nuova beta per Android, la release 2.22.22.3, che mette a disposizione di alcuni beta tester (sebbene possano essere coinvolti anche tester con beta successive) proprio la funzione in questione: nello specifico, quando un utente proverà a eseguire lo screenshot su un media autodistruggente verrà accolto dall’avviso “Impossibile fare lo screenshot a causa delle norme di sicurezza“. Sarà anche impossibile avviare la registrazione dello schermo nel mentre si fruisce un media inviato in modalità “una sola volta“.

Inoltre, sarà anche impossibile usare estensioni o app di terze parti: Android Police precisa che ciò porterà a una schermata nera. A differenza di quant’avviene su Snapchat, il blocco degli screenshot non comporta una notifica di avviso per l’utente mittente. L’unico aspetto che va però tenuto presente è che è sempre bene usar cautela nell’inviare media sensibili, dacché è ancora possibile che il destinatario screenshotti o registri i media autodistruggentisi avvalendosi di un telefono secondario.