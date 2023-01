WhatsApp: in rilascio diverse scorciatoie agevolanti per gli admin dei gruppi

Ascolta questo articolo

La messaggistica WhatsApp, da qualche tempo ha introdotto i gruppi con un massimo di 1.024 partecipanti. Tale possibilità, però, rischia di essere foriera di notevoli problemi gestionali per gli amministratori di gruppo, ai quali di conseguenza la piattaforma sta rilasciando sempre maggiori e migliori strumenti di gestione. Ciò è avvenuto anche in occasione del rilascio della versione stabile 23.1.75 messa a disposizione nell’App Store di iOS.

Secondo i leaker di WABetaInfo, che hanno condiviso diversi screenshot illustrativi di quanto implementato, con la nuova release di WhatsApp per iOS 23.1.75 gli amministratori possono compiere in modo semplificato diverse azioni su un determinato membro del gruppo, il che torna utile specie nel caso di gruppi particolarmente popolosi. Nello specifico, gli eventi di gruppo, come quando un membro esce o entra nello stesso, evidenziano ora il numero di telefono di quel membro.

Questo fa sì che premendo su quel dato numero appaiano diverse scorciatoie. Ad esempio, è possibile copiare quel dato numero di telefono, o usarlo per effettuare una chiamata con WhatsApp, o per aggiungerlo direttamente nella propria rubrica. Tra le shortcuts implementate, vi è anche quella che, nel tenere premuto sul numero di telefono di un utente, permette di chattare in privato con quel particolare utente, senza dover condividere quanto detto in una conversazione pubblica leggibile anche dagli altri.

In precedenza, per trovare il numero di telefono di un utente, occorreva recarsi nella schermata delle info di gruppo e cercare le informazioni di un determinato contatto. Questa routine portava via tempo con tutti questi passaggi intermedi ma, in più, ne sottraeva ben altro nel caso i gruppi avessero centinaia e centinaia di membri (come detto, il numero massimo di partecipanti ora può arrivare sino a un picco di 1.024 partecipanti).

Per utilizzare questa funzione, messa a disposizione degli amministratori dei gruppi, occorre accertarsi di aver installato la versione più recente di WhatsApp per Android dall’App Store o l’ultima beta distribuita tramite il programma sperimentale TestFlight.