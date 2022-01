WhatsApp: in beta arriva l’assistenza tecnica via chat

Lo scorso Marzo, la messaggistica istantanea di WhatsApp rilasciò ai beta tester di Android una funzione che avrebbe consentito loro di ricevere assistenza dal team della piattaforma all’interno di comuni chat, verificate e crittografate end-to-end, che sarebbero state poi chiuse a problema risolto. La novità venne poi estesa anche alla beta iOS ma, dopo qualche tempo, misteriosamente, fu ritirata. A quanto pare, però, i correttivi per la stessa sono stati appena messi in atto, visto che la funzione in oggetto proprio in queste ore risulta essere nuovamente in roll-out via beta.

Secondo il portale indiano BGR, disponendo della beta 2.22.3.5 per Android (via Play Store o ApkMirror) o della beta 22.2.72 per iOS (via TestFlight), è possibile sfruttare la funzione “supporto in-app” in modo semplice, seguendo alcuni step. Il primo prevede che si entri nelle impostazioni dell’app e che ci si diriga nella sezione “Aiuto“. Quivi giunti, basterà toccare la voce “Contattaci” per ritrovarsi in alto un modulo dove descrivere il problema.

Sotto lo stesso, un avvertimento, con tanto di casella deflaggabile (nel caso non si voglia dare l’assenso), avvertirà l’utente del fatto che, per aiutare il team a risolvergli il problema, saranno condivise alcune sue informazioni, come la linea internet cui è agganciato (4, 5G, Wi-Fi), la versione del sistema operativo adottato, il modello dello smartphone, il suo numero di telefono.

Procedendo, quanto descritto dall’utente verrà prima cercato tra le FAQ del Centro di Assistenza e, in caso di mancato riscontro, darà luogo a una chat con lo staff della piattaforma, in cui sarà richiesto all’utente di descrivere il problema riscontrato, fornendo anche l’indicazione di eventuali codici di errore o degli screenshot di corredo. Ogni chat con l’assistenza risulterà verificata attraverso un badge verde accanto all’account “Assistenza WhatsApp” e, in tal modo, si eviteranno gli attacchi condotti da coloro che spesso si fanno passare per dipendenti della chat, allo scopo di estorcere informazioni personali.

La funzione in questione, viene precisato dai leaker di WABetaInfo, in quando distribuita solo ad alcuni beta tester, potrebbe anche non essere disponibile per tutti. Nel caso quindi non la si notasse nella collocazione poc’anzi illustrata, non occorrerà allarmarsi ma, diversamente, attendere pazientemente uno dei prossimi aggiornamenti: tra l’altro, risulta probabile che la funzione del “supporto in-app” possa “essere rilasciata anche alle persone con aggiornamenti stabili“.