WhatsApp: in arrivo una semplificazione per la privacy degli Status

Dopo aver ripristinato a furor di popolo il carosello delle foto recenti nella fotocamera in-app, la messaggistica istantanea di WhatsApp si è dedicata allo sviluppo di una nuova miglioria che, in ottica privacy, dovrebbe conferire maggior controllo agli utenti.

La novità emersa in tal senso è stata scovata dai leaker di WABetaInfo, che hanno sottoposto a un’attenta analisi la beta 2.22.6.2 di WhatsApp per Android, scaricabile dalla repository online di ApkMirror, o dal Play Store, se iscritti alla pagina dei relativi beta-tester. Tale release, priva di novità in superfice, nel proprio back-end di programmazione reca alcuni riferimenti agli aggiornamenti di stato, introdotti da Menlo Park con lo scopo di portare il formato delle Storie di Snapchat, già imitato su Instagram, anche sulla propria chat-app in verde.

Col passare del tempo, WhatsApp ha dedicato sempre più attenzioni a tale funzione, come emerso lo scorso Dicembre quando a essere scovata fu la feature in lavorazione che permetterà di variare, dall’interno di una chat, i destinatari in fase di condivisione di un elemento multimediale: in quell’occasione apparve chiaro come si sarebbe anche potuto usare il file multimediale quale aggiornamento di stato.

Ora, la nuova scoperta, rinvenuta nella succitata beta 2.22.6.2 di WA per Android suggerisce una customizzazione degli Status in ottica privacy: ad oggi, per modificare chi possa vederli occorre recarsi nelle impostazioni dell’app ma, in futuro, ciò sarà semplificato, visto che sarà possibile ottenere lo stesso risultato direttamente dalla scheda degli Stati, attraverso una scorciatoia posta in basso che, toccata, presenterà tre opzioni disponibili.

Queste ultime sono rappresentate da “i miei contatti” (tutti), “i miei contatti eccetto” (lista nera), “condividi solo con” (lista bianca): una volta eseguita la scelta da parte dell’utente, la stessa (confermata da “fatto”) impatterà sia sulla visibilità dei media attuali che su quella dei futuri aggiornamenti di stato.