WhatsApp, in arrivo la dark mode: ecco come cambia con la modalità notturna

Sempre più social network hanno reso disponibile la dark mode sul proprio portale. Questa particolare modalità consente di rendere scuro il tema, che in genere presenta tonalità chiare. La dark mode è particolarmente utile di notte, quando l’utente è al buio di fronte ad un display di uno smartphone o computer perché consente di evitare l’eccessivo affaticamento degli occhi.

Con il prossimo aggiornamento potrebbe arrivare anche su WhatsApp ed a lasciarlo intendere è uno screenshot pubblicato dal profilo ufficiale Twitter WABetaInfo, che è sempre molto puntuale sulle anticipazioni di funzioni a breve termine.

Dark mode: come diventerebbe WhatsApp

Dalla foto pubblicata è chiaramente visibile lo sfondo in nero, mentre chat e tastiera sono colorate in grigio. Il nome della persona con cui si sta comunicando resta bianco e i vari dettagli sono o in verde o in bianco. Trattandosi della modalità notturna, il colore prevalente è il nero, il che consente al display dello smartphone di emettere meno luce e, addirittura, avendo un display AMOLED, di consumare molto meno la batteria del telefono o tablet.

Sono ormai mesi che si parla della dark mode, ma nelle ultime settimane le “chiacchiere” sono diventate sempre più rumorose. Infatti, è in fase di test ma non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del team di WhatsApp al momento. Non è solo WhatsApp che sarebbe interessato dalla modalità notturna: il prossimo sistema operativo Android Q potrebbe proprio nascere con un tema preinstallato dalle tonalità scure.

Al momento, è possibile scurire i colori di WhatsApp, ed è una valida alternativa alla dark mode. L’unica soluzione possibile è quella di impostare manualmente uno sfondo delle chat tutto nero. La differenza con la dark mode originale è che il colore dei messaggi della chat resterà lo stesso. Per modificare lo sfondo, basta recarsi nel menu chat, sottocartella di impostazioni, e poi scegliere la voce “Sfondo”.