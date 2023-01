WhatsApp: il trasferimento delle chat su Android richiederà la scansione di un codice QR

Ascolta questo articolo

WhatsApp nello sviluppare le sue nuove funzionalità procede passo dopo passo, aggiungendo sempre un elemento nuovo a quanto sviluppato in precedenza, testando e ri-testando internamente la nuova aggiunta per valutarne pro e contro. Procedendo in tal modo Menlo Park ha concesso un nuovo step evolutivo a una funzione ormai da qualche tempo in preparazione per l’esordio in beta.

In occasione della beta 2.23.2.6 per Android, erano emersi ulteriori dettagli in merito alla funzione che permetterà di trasferire celermente la cronologia della chat da un vecchio a un nuovo dispositivo Android senza passare per il backup sul cloud di Google, in modo da impiegare meno tempo e avere più controllo sull’intera procedura, fermo restando che il backup è sempre utile qualora si perda il proprio smartphone o lo stesso venga rubato o rotto.

Emerso che potrebbero essere richieste alcune autorizzazioni per portare a termine il trasferimento delle chat, con la beta 2.23.2.7 per Android di WhatsApp i leaker di WABetaInfo hanno scoperto un’ulteriore miglioria a questa funzionalità, in termini di relativo funzionamento. Nello specifico si è desunto che all’apertura della sezione per il trasferimento delle chat sul vecchio smartphone verrà chiesto di inquadrare un codice QR sul nuovo smartphone e, solo dopo che ciò sarà stato fatto, partirà il trasferimento delle chat da un device all’altro.

Secondo quanto precisano i sempre puntualissimi feature tracker di WABetaInfo la funzione per il trasferimento diretto delle chat senza backup sul cloud per il momento riguarda solo gli smartphone animati da Android: attualmente, quindi, non vi sono tracce che si preveda di implementare tale facoltà anche per trasferire le chat verso un device iOS, ovvero un iPhone, scansionando il codice QR su quest’ultimo palesato.

Trattandosi di una funzione ancora in sviluppo, la stessa non è visibile scaricando la beta 2.23.2.7 e non vi sono indicazioni che lascino intuire le tempistiche di rilascio di questa funzionalità.