WhatsApp e Telegram: le iniziative per una corretta informazione sul coronavirus

In piena emergenza da coronavirus, è importante non solo smentire le tante bufale che circolano in merito, ma anche disporre delle corrette informazioni, in modo da assumere un comportamento responsabile, e da non destare o provare (più di quanto normalmente già accada) panico o ansia. Per questo motivo, le due più importanti chat app di messaggistica istantanea, WhatsApp e Telegram, si sono appositamente attrezzate, da una parte con un bot ufficiale dell’OMS, e dall’altra con un canale di news verificate.

La novità relativa a WhatsApp è l’emanazione, ora anche in lingua italiana, di un bot presentato nelle scorse settimane, inizialmente in inglese, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: per fruire di tale automazione, il cui funzionamento è simile a quello del bot verificatore Facta, è necessario registrare una determinata numerazione (+41 22 501 78 34) nella propria rubrica.

A quel punto, dato a WhatsApp l’input ad aggiornare la lista dei contatti, comparirà il contatto business dell’OMS con la descrizione dello stesso, ed il badge verde della verifica: inviandogli un “Ciao”, come in una comune chat, si riceverà in risposta, dopo il benvenuto, un elenco degli argomenti coperti (tra cui i falsi miti sul tema, le cautele per proteggersi, le info sull’uso delle mascherine, il link per effettuare donazioni, le ultime notizie verificate in inglese, i casi di contagio registrati localmente o globalmente), ognuno rappresentato da un numero e da un’icona. Inviando un messaggio con l’uno o l’altra, si riceverà l’informazione corrispettiva desiderata.

Anche Telegram, che aveva già preso a sensibilizzare sul tema coronavirus tramite un set di apposite icone (alcune delle quali molto simpatiche), si è impegnata dal punto di vista informativo. Innanzitutto, è stato creato un macro-canale, Coronavirus Info, che raggruppa tutti i canali ufficiali (verificati tramite la presenza di account su altri social e via @VerifyBot) con informazioni sul covid e, sempre in questo ambito, è stato reso noto il varo di un progetto di verifica che andrà a coinvolgere tutti i grandi canali e bot ufficiali attivi.

Infine, è stato realizzato un apposito canale, intitolato “Coronavirus Covid-19 News Italia”, al quale è possibile iscriversi per ricevere notizie (il bilancio dei contagiati/guariti/vittime, fatti di cronaca inerenti, dati medico-sanitari, lo stato dell’epidemia in Europa, il contenuto dei decreti o dei provvedimenti economici, etc) da fonti verificate e accreditate.