WhatsApp: creatore di sticker su iOS, novità contatti su Android

Dopo tante promesse, WhatsApp ha finalmente messo a disposizione di tutti, su iOS, la funzione per auto crearsi i propri adesivi in-app: nel contempo, su Android, arriva una piccola ma utile revisione dell’interfaccia.

Dopo aver corretto – con la beta 2.23.8.24 – il bug che impediva di scaricare i video, WhatsApp ha rilasciato una nuova beta per Android, la release 2.23.8.25, che attua un piccolo cambiamento dell’interfaccia: in pratica, nell’elenco dei contatti, e ciò anche quando si inoltra un messaggio, la riga che contiene il testo “about” non è più singola, ma è raddoppiata. Questo, che potrebbe sembrare un piccolo cambiamento, migliora in realtà di molto l’esperienza d’uso dell’app.

Prima, infatti, se si condivideva un aggiornamento un po’ lungo, quest’ultimo veniva troncato e, quindi, per leggerlo tutto occorreva tippare sul contatto. Ora, invece, con due righe a disposizione, vi è più possibilità che tale aggiornamento possa essere letto in un colpo solo. Per ora, tale miglioria è stata concessa solo ad alcuni beta tester ma altre attivazioni seguiranno “nei prossimi giorni“.

Con la release OS 23.6.74 per iOS, WhatsApp ha introdotto molte migliorie di gruppo. Attualmente, però, è arrivata la nuova release per iOS, la 23.7.82 che, nel changelog, oltre a citare come disponibili le novità per i gruppi di cui sopra, ha ufficializzato la messa a disposizione di tutti pure di un’altra novità.

In particolare, si tratta della possibilità di creare adesivi propri dall’interno dell’app: in tal modo si dovrebbe risparmiare del tempo, visto che non sarebbe più necessario passare dalla messaggistica a un’app di terze parti e viceversa. Per usare la nuova funzione, basta estrapolare un soggetto da un’immagine e incollarlo in chat, in modo che la piattaforma lo converta in automatico in un adesivo che può essere poi salvato nella propria raccolta di stickers.

Per ora, precisano i leaker di WABetaInfo, la novità riguarda solo gli utilizzatori di iOS 16, ma pare che vi siano piani per portarla anche a coloro che usano le precedenti versioni di iOS.