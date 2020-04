WhatsApp: condivisione semplificata su iOS e bot OMS sul coronavirus

Attualmente, sono davvero tante le novità alle quali la popolare chat app WhatsApp sta lavorando, basti pensare alla feature per l’account multi-device, ai messaggi autocancellanti, o al sempre sperimentale tool anti bufale/spam. In attesa del rilascio di queste e altre funzionalità, WhatsApp non ha dormito certo sugli allori, mettendo in campo una miglioria per gli utenti iOS, e una piattaforma informativa sul tema coronavirus.

Nel primo caso, Menlo Park ha rilasciato l’aggiornamento 2.20.40, messo a disposizione nell’App Store di Cupertino, grazie alla quale iterazione WhatsApp guadagna la facoltà di supportare un pratico sistema che iOS 13 adotta per agevolare la condivisione dei contenuti. Il riferimento è al fatto che, d’ora innanzi, all’apertura del menu rapido di condivisione, ove sono elencate anche le app verso cui si può sharare un contenuto, saranno elencati i contatti di WhatsApp (aggiornati man mano che vi si condivideranno elementi anche da altre applicazioni) con i quali, previo un semplice tocco, si potrà condividere al volo un particolare elemento.

La differenza rispetto ad oggi non è di poco conto, in quanto consente, all’insegna di una maggior immediatezza, di saltare qualche passaggio, posto che – sino a poco prima – nel menu di condivisione di iOS era visibile la sola icona di WhatsApp, che andava premuta per aprire il menu di condivisione della stessa, al cui interno infine andava fatta la scelta del proprio interlocutore cui destinare il file che si intendeva far conoscere.

Infine, una novità relativa al coronavirus. In tandem con l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), WhatsApp ha ufficializzato un bot informativo sulla pandemia da coronavirus, innestabile semplicemente salvando, tra i propri contatti, la numerazione +41 79 893 18 92.

A quel punto, inviato un qualsiasi messaggio a tale contatto automatico, si riceverà un elenco numerato di argomenti, riguardanti – ad esempio – le domande più frequenti sulla pandemia, gli aggiornamenti su contagiati e vittime nelle varie aree, i falsi miti da sfatare, le routine corrette da eseguire (anche negli spostamenti), etc, con la facoltà di scegliere cosa leggere (presto in sei lingue) attraverso una risposta che contenga l’indicazione del corrispondente numero (o dell’icona associata).