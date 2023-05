WhatsApp: bug per Android e iOS, nuovo restyling in arrivo

Al ritmo serrato degli aggiornamenti con cui procede WhatsApp, può capitare che emergano dei bug, come riscontrato sia su Android, per la quale versione è in preparazione anche un ulteriore restyling, che su iOS, ove il problema però è stato già risolto.

La prima novità di WhatsApp riguarda Android. Come noto, qualche anno fa emerse un bug, che però riguardava non solo WhatsApp ma anche Gmail, Messaggi e Messenger, in base al quale digitando un carattere indiano nell’idioma telugu, l’applicazione portava a crashare il sistema operativo, nella fattispecie iOS 11, e la relativa Springboard. Qualcosa di simile, ancorché circoscritto ad Android, si sta verificando in queste ore: in pratica ci si è reso conto che, nel caso in una chat (o in aggiornamento di stato), venisse scritto l’indirizzo wa.me/settings, l’utente, anziché essere portato alle impostazioni dell’app, se la vedrebbe crashare.

Il tutto si ripeterebbe ogni volta che l’utente riaprisse l’app sulla chat che contiene il succitato indirizzo. Per risolvere il problema, esistono due consigli. Il primo, di buon senso, è quello di non riaprire la chat dove c’è la stringa incriminata. Il secondo rimedio, più risolutivo, in attesa che WhatsApp fixi il bug, consiste nell’accedere alla chat incriminata dalla versione web di WhatsApp e, ivi giunti, procedere a cancellare il messaggio responsabile dei crash.

Anche la seconda novità riguarda WhatsApp per Android ma verte sul miglioramento dell’esperienza utente quando si naviga tra le impostazioni dell’app. Abbiamo visto, con la beta 23.11.0.73, che WhatsApp per Android ha rivisto la barra di navigazione in basso: ora, però, con la release 2.23.12.3 è emerso che è in sviluppo un’altra miglioria all’interfaccia. Nello specifico si è al lavoro sul ridisegnamento degli switch, che risponderanno maggiormente ai dettami estetici e di linguaggio visivo della generazione Material Design 3. Al momento non sappiamo ancora quando verrà rilasciata questa novità che, nella sua fase finale, potrebbe anche apparire molto diversa da com’è allo stato attuale di sviluppo.

Passando a iOS, ecco la terza novità. Con la beta 23.11.0.70, si è visto come WhatsApp stia lavorando alla nuova scheda Aggiornamenti che sarà non solo la casa per gli aggiornamenti di stato ma pure per i Canali che ivi saranno elencati. Ebbene, è emerso che con tale beta diversi utenti stanno riscontrando dei problemi nell’inviare messaggi multimediali, cioè con GIF, video, immagini, note vocali e documenti. Di fatti molti utenti hanno segnalato che non ricevevano i contenuti da coloro che avevano tale release.

Per fortuna, con l’arrivo della nuova beta 23.11.0.73 distribuita via TestFlight, si è notato come l’invio di immagini da parte di iOS risulti ricevuto da parte degli utenti Android: insomma il bugfix è bell’e servito e perfettamente funzionante.