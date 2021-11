WhatsApp beta: ufficializzate novità per le versioni Android, iOS e Desktop

WhatsApp, alle prese praticamente a cadenza quotidiana con aggiornamenti, correzioni, miglioramenti e indiscrezioni, ha tenuto fede al suo recente attivismo in favore dei propri utenti, anche per tamponare al meglio la concorrenza, mettendo in campo due nuovi, piccoli ma utili, aggiornamenti, tra cui uno dedicato ad Android ed uno ai computer.

Nel primo caso, la novità è arrivata la con la release 2.21.24.6 (precisamente, ad alcuni utenti in possesso della stessa, con altre attivazioni che potrebbero essersi verificate sulle release dalla 2.21.24.3 in poi), come sempre scaricabile dal Play Store, nel caso si sia aderito alla pagina dei beta tester, o più comodamente dall’archivio online di ApkMirror. Qualche sia la scelta fatta, avviata l’app, si potrà notare la comparsa di una comoda scorciatoia per fare le videochiamate direttamente dalla finestra relativa agli aggiornamenti di stato di un utente.

Per usare la nuova funzione, basta recarsi nella sezione degli aggiornamenti di stato, scegliere un utente e toccarne il nick perché si apra a schermo interno la sequenza dei suoi aggiornamenti di stato: in alto a destra, dall’icona dei tre puntini si accederà a un menu contestuhttps://news.fidelityhouse.eu/software-app/whatsapp-nuovo-avviso-per-messaggi-da-account-aziendali-sconosciuti-530655.htmlale nel quale, assieme alle voci per visualizzarne le info di contatto, e per effettuare una Chiamata vocale, vi sarà anche la voce Videochiamata, sì che si possa facilmente videochiamare qualcuno nel mentre se ne guarda un aggiornamento di stato.

La seconda novità arriva invece in favore di WhatsApp Desktop Beta, con la release 2.2146.4: in questo caso, si tratta di una funzionalità che, sostanzialmente, si traduce nel visualizzare in chat adesivi più grandi, un po’ sullo stile di Telegram o delle chat app orientali. Trattandosi anche in questo caso di una beta, è possibile fornire un feedback al team di WA, onde esprimere il proprio gradimento o meno verso tale novità, nelle impostazioni, alla voce “Contattaci“.

Infine, la terza novità va a coinvolgere però gli utenti iOS. Mutuando quanto già fatto a proposito del robottino verde con la beta 2.21.24.5, da qualche ora anche su iOS, grazie alla release beta iOS 2.21.230.18, sempre più utenti dispongono della funzione che avverte quando si riceve un messaggio da un account aziendale non presente in rubrica, con annesse opzioni per bloccare il mittente o aggiungerlo alla suddetta rubrica.

Sia nel caso della prima che della seconda o della terza novità, prontamente documentate dai leaker di WABetaInfo, non sono emersi dettagli che lascino presumere la dota di rilascio delle stesse anche nelle rispettive versioni stabili di WhatsApp.