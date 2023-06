WhatsApp beta per Android: arriva la barra superiore scura

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. L’app offre diverse funzionalità per comunicare con i propri contatti, come chat di testo, vocali e video, chiamate, sticker, emoji e molto altro. WhatsApp è anche costantemente aggiornata con nuove funzioni e miglioramenti, sia per la versione stabile che per quella beta. La versione beta di WhatsApp per Android è un programma che permette agli utenti di testare in anteprima le novità che verranno poi rilasciate nella versione ufficiale dell’app.

Per partecipare al programma beta, basta iscriversi tramite il Google Play Store e scaricare l’ultima versione disponibile. Tuttavia, bisogna tenere presente che la versione beta può contenere bug e problemi di stabilità.

L’ultimo aggiornamento della versione beta di WhatsApp per Android è il 2.23.13.17, che porta con sé una novità interessante dal punto di vista grafico: una nuova interfaccia più scura per la barra superiore dell’app. Questa modifica segue quella già introdotta nella versione 2.23.13.16, che aveva modificato la barra superiore dell’app quando si utilizza il tema chiaro. Con queste modifiche, WhatsApp vuole allineare la sua applicazione allo stile del Material Design 3, il nuovo linguaggio visivo di Google che punta a rendere le interfacce più moderne e intuitive.

Il Material Design 3 è stato presentato durante il Google I/O 2021 e sarà implementato in diverse app e servizi di Google, come Android 12, Gmail, Google Foto e altri. La nuova interfaccia più scura per la barra superiore dell’app è ancora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per tutti gli utenti beta. Tuttavia, grazie al sito WABetaInfo, possiamo vedere un’anteprima di come apparirà una volta rilasciata. Come si può notare dallo screenshot condiviso dai leaker, la barra superiore dell’app è molto più scura rispetto a quella attuale, offrendo un contrasto maggiore con il resto dell’interfaccia e un aspetto più elegante.

Questa novità sarà sicuramente apprezzata da molti utenti che preferiscono usare il tema scuro per l’app di WhatsApp, sia per risparmiare batteria che per ridurre l’affaticamento degli occhi. Tuttavia, ci sono anche alcuni utenti che vorrebbero che WhatsApp offrisse un tema scuro ancora più scuro, simile a quello disponibile per l’app di WhatsApp per iOS. Questo tema sarebbe basato sulla scala di grigi e sul colore nero, e sarebbe ideale per i dispositivi con schermo AMOLED. Al momento non ci sono conferme che WhatsApp stia lavorando a un tema scuro di questo tipo, ma non si esclude che possa farlo in futuro.