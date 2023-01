WhatsApp: anche su iOS arriveranno le reactions nei gruppi degli annunci

Ascolta questo articolo

A oggi su WhatsApp non è possibile reagire ai post inviati nel gruppo di annunci di una Community ma, secondo l’analisi di una nota crew di leakers, tale scenario è destinato a cambiare prossimamente, e non solo su Android.

Con la beta 2.22.25.16 rilasciata su Android è emerso come WhatsApp stesse lavorando a una funzione che avrebbe permesso di inviare reazioni anche ai messaggi pubblicati nel gruppo di annunci, cosa per ora non possibile perché rivelerebbe il numero di telefono di chi condivide la reazione, anche se la funzione in questione sarebbe certo utile per raccogliere dei feedback su una novità annunciata in Community tramite il relativo gruppo adibito alle comunicazioni “istituzionali”.

Per ora non ci sono indicazioni su quando tale funzione verrà rilasciata, visto che Menlo Park sta lavorando per rendere anonimo il numero di telefono in questo caso, ma la buona notizia è che WhatsApp si è messa al lavoro per portare la miglioria in questione anche nel suo client in uso sugli iPhone, ovvero nella versione della messaggistica per iOS.

Nello specifico, attraverso il programma TestFlight (ora in release 23.2.0) è stata distribuita la nuova beta 2.23.2.75 per iOS che, pur non serbando novità in superficie, analizzata via reverse engineering dagli esperti feature tracker di WABetaInfo, ha permesso di appurare che WhatsApp sta preparando una schermata con lo scopo di informare gli utenti quando sarà possibile reagire con le emoji anche all’interno dei gruppi degli annunci delle Community.

Secondo quanto emerso dalla schermata in oggetto condivisa in forma di screenshot, per poter inviare e vedere le emoji di reazione conferite all’interno delle chat di gruppo degli annunci delle Community, sarà necessario procedere all’aggiornamento dell’app, o dall’App Store, o tramite il summenzionato programma TestFlight (che pure si aggiorna col passare del tempo, anche se ha sempre pochi slot liberi, risultando il più delle volte “chiuso”).

Come già visto a proposito della novità allorché emerse su Android, anche in questo caso è ben difficile ipotizzare quando sarà distribuita la funzione che permetterà di inviare delle reazioni nelle chat degli annunci nate assieme alle Community.