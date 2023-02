WhatsApp abilita la condivisione di 100 media assieme

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, la messaggistica di WhatsApp ha rilasciato un aggiornamento che tornerà di certo utile a coloro che sono soliti condividere molti media con amici, familiari e colleghi, per renderli partecipi di un particolare momento o di un particolare argomento / fatto.

Era il 2017, quindi ben 6 anni fa, quando WhatsApp, che già allora rilasciava molte beta, distribuì la release sperimentale 2.17.9 per Android: al suo interno, i leaker di WABEtaInfo, già allora attivi nel tenere sotto controllo le migliorie di WA, trovarono, come poi confermato anche in superficie, che era finalmente possibile condividere molti media assieme, per la precisione fino a 30 elementi multimediali, tra video e foto in un colpo solo.

Orbene, da qualche ora, WhatsApp ha rilasciato una nuova beta, la release 2.23.4, sempre per Android, che mette a disposizione di alcuni utenti, a cui la novità è stata “sbloccata”, la possibilità di condividere un numero maggiore di media assieme, pari a 100 elementi selezionati dalla galleria in-app. Per appurare se è possibile avvalersi di tale miglioria, non v’è altro modo che provare a condividere più di 30 elementi: se ci si riesce e si arriva all’avviso che non è possibile inviarne più di 100, si è tra gli utenti abilitati.

Diversamente, si dovrà aspettare un futuro aggiornamento. Va notato, però, che la novità che permette di condividere assieme 100 media potrebbe essere giunta in dote anche ad alcuni beta tester in possesso di release sperimentali precedenti, come le versioni 2.23.3.17 e 2.23.3.18. Anche in quei casi, per esserne certi, si potrà procedere empiricamente alla verifica provando a sharare più dei canonici 30 media in un colpo solo dalla galleria della messaggistica.

La nuova funzione di WhatsApp va ad accontentare coloro che chiedevano un modo per condividere assieme interi album senza dover procedere con più invii, col rischio che, tra una condivisione e l’altra, qualche elemento venisse condiviso più volte.