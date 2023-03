Waze si aggiorna con una funzione utile ai guidatori di veicoli elettrici

Google da tempo si interessa all’ambiente nelle sue app di geolocalizzazione, come dimostrato dall’arrivo in Maps delle funzionalità per trovare percorsi ecologici per i vari tipi di veicoli, e per trovare le stazioni di ricarica in base alla presa del proprio veicolo. Addirittura, in alcune auto elettriche, come quelle di Renault, Volvo, General Motors, Polestar e General Motors, sono state integrate le funzionalità di Maps. Lo scorso Dicembre, poi, Google ha unito i team di sviluppo di Maps e Waze, per ridurre i costi e, ora, proprio in carico a quest’ultima arriva una funzionalità relativa alle auto elettriche.

Nello specifico, l’app di mappatura googleiana Waze guadagna la funzione che permetterà di trovare lungo il percorso le stazioni di ricarica più vicine e compatibili col proprio veicolo. Per avvalersi di questa funzione, basterà solo aprire l’app in questione e precisare il modello del proprio veicolo elettrico e la presa di ricarica che gli è congeniale /idoneo e, a quel punto, lungo il percorso appariranno le stazioni di ricarica compatibili.

Certo, Google si rende conto che può essere problematico arrivare a una stazione di rabbocco con la batteria a terra e rendersi conto che la stessa in realtà non c’è, o è fuori uso, o addirittura dismessa o non compatibile.

Per questo motivo, seguendo la propria tradizione impostata sulla logica del crowdsourcing informativo, Waze offrirà dati aggiornati in tempo reale sulle stazioni di carica, con informazioni utili quali funzionamento e disponibilità, grazie alle segnalazioni tempestive degli editor di mappe della propria community, in modo che sia “ancora più facile ricaricare la tua auto e ottenere aiuto per trovare dove o quando incontrerai la stazione successiva“.

Nel lungo post condiviso sul proprio blog ufficiale, Google spiega anche che tale funzionalità sarà in distribuzione per tutti gli utenti, globalmente, nel corso delle prossime settimane. Tuttavia, le prime segnalazioni giunte, secondo quanto riporta Electrek, riportano che la novità non funziona come previsto per tutti, visto che ad alcuni utenti mostrerebbe non le stazioni di carica ma quelle di servizio.