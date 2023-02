Ufficiale il primo maxi aggiornamento del 2023 di Telegram

Ascolta questo articolo

Telegram, dopo gli aggiornamenti di fine anno, con nuovi strumenti di disegno e tool per occultare il testo nei messaggi, ha ufficializzato il primo aggiornamento del 2023, in preparazione di succose novità schedulate per il resto dell’anno.

Si parte con le immagini di profilo. Gli utenti potranno assegnare a ogni contatto un’immagine che vedranno solo loro. Sarà possibile scegliere, per account, gruppi e Canali, qualsiasi sticker o emoji per generare una foto profilo. Anche senza far parte di Telegram premium, sarà possibile impiegare emoji personalizzate e animate. Sempre in merito alle emoji e agli stickers, questi elementi sono ora organizzati per categoria: per ingrandire un’emoji prima di inviarla, basterà semplicemente il tenerla premuta.

Ancora in tema multimediale, era già possibile ottenere che i media venissero salvati in automatico nella propria galleria per dimensione, chat e data: ora arrivano anche delle eccezioni. Gli amministratori dei gruppi possono stabilire se sia possibile la condivisione dei media, o del solo testo: nel primo caso sarà possibile dettagliare quali media siano consentiti tra nove tipologie, come nel caso di video, messaggi vocali e foto. Nella nuova sezione di tendenza arrivano 100 nuovi set di emoji impiegabili per le foto degli account o dei gruppi: nelle chat 1 a 1 arrivano le versioni interattive delle emoji scimmia che tace, scimmia che non sente, cuore trafitto, faccina che manda un bacio affettuoso, medicina, unicorno, con relativi effetti a schermo intero.

Arriva poi il data usage, che permette di suddividere il traffico dati usato tra Wi-Fi, mobile e roaming, per ognuno dei quali è previsto un grafico a torta relativo alla tipologia di file (es. foto, video, etc).

Per gli utenti Premium arriva la funzione di traduzione delle chat: nello specifico sarà possibile usare una barra ad hoc in alto, intervenendo sulla quale la si potrà nascondere, e si potrà scegliere la lingua da tradurre o meno. Ancora in relazione a tale abbonamento, arriva il piano di sottoscrizione annuale, grazie al quale risparmiare fino al 40%. Gli sviluppatori di bot potranno aggiungere per gli utenti dei pulsanti di scelta che consentano di “selezionare un gruppo, un canale o una persona che rispetta certi criteri“. Utile nel caso di disconnessione, in modo da evitare di dover ricevere l’SMS, è possibile riconnettersi avvalendosi dell’account di Apple o Google.