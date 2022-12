Telegram saluta il 2022 con un maxi aggiornamento di fine anno

Ascolta questo articolo

Dopo il maxi aggiornamento di inizio Dicembre, la messaggistica di Telegram ha rilasciato (su Android, iOS, Windows e macOS) un nuovo round di migliorie, offrendo agli utenti, secondo il team dell’app, almeno un motivo per ricordare con affetto questo 2022 che va a concludersi.

La prima novità del maxi aggiornamento di Telegram è un arricchimento dell’opzione “formattazione spoiler” che copre parti di un messaggio. Allo stesso modo, d’ora innanzi si potranno coprire foto e video con un velo scintillante che sarà metaforicamente squarciato dal destinatario con un semplice tocco dello stesso, lasciando scoperto quello che c’è sotto.

Telegram vuole confermare l’assunto secondo cui occupa poco spazio sul telefono degli utenti e, con quest’aggiornamento, ha introdotto delle opzioni di auto-eliminazione per i media scaricati nella cache, con “eccezione per chat specifiche“, da Canali, Gruppi e chat private. Un grafico a torta evidenzierà cosa occupi più spazio nella cache (la cui dimensione ora è calcolata anche su iOS in meno tempo) con in più la possibilità di eliminare i file più grossi grazie a pochi tocchi nelle schede relative a File, Media e Musica.

L’editor multimediale è stato aggiornato alla grande in Telegram. In merito al testo che si scrive su foto e video, è possibile variarne dimensione, sfondo, e carattere, con la scelta dei colori che può contare su cinque opzioni tra cui il contagocce. Si possono aggiungere emoji personalizzate sui media, anche se non abbonati a Telegram Premium (privilegio che, però, con tale update consente di disporre di “10 nuovi set di emoji animate personalizzate“), e gli strumenti di disegno sono dinamici visto che attenuano in automatico le linee e variano la larghezza in base alla velocità del disegno. Col nuovo update diventa anche più facile introdurre forme come rettangoli, frecce, cerchi, finestre di chat e stelle, che possono essere cancellate o riempite di colore semplicemente tenendo premuta la superficie.

Per le immagini del profilo, le novità riguardano quelle altrui e le proprie. Innanzitutto, è possibile impostare per i propri contatti un’immagine che vedremo solo noi: se proprio bella, potremo suggerirla al contatto che con un doppio tocco la adotterà per sé. In merito alle foto profilo proprie, è possibile oscurarle facendo sì che siano visibili a “nessuno” e stabilendo poi delle eccezioni. Volendo, si può anche consentire solo ad alcuni la visione della propria foto profilo, stabilendo un’immagine pubblica per tutti gli altri.

I gruppi hanno già le funzioni anti-spam. Per proteggere però i membri da messaggi indesiderati anche personali, l’admin di un gruppo con almeno 100 membri può nascondere la lista dei contatti. In questo modo, a meno che gli utenti non inviino un messaggio in chat facendosi scoprire, solo l’admin sarà consapevole della loro presenza. Arrivano infine 7 nuovi emoji interattive usabili come reazioni e animazioni più fluide nel passare ad altre aree dell’app o alle risposte più brevi di una chat.