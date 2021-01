Twitter: su Android largo alle immagini (visualizzate e caricate) in 4K

Per agevolare l’utente nel risparmio del proprio traffico dati, Twitter, ormai da diverso tempo, supporta la visualizzazione in modalità compressa degli elementi multimediali intesi come video e foto che, quindi, sovente, pur realizzati con apparecchiature professionali, possono risultare sgranati. Ascoltando i feedback degli utenti, lo scorso anno il canarino azzurro ha introdotto su iOS la possibilità di visualizzare le immagini in qualità 4K e, ora, qualcosa di analogo si accinge a sbarcare anche nell’iterazione Android del noto microblog.

Secondo quanto reso noto dai redattori di Android Police, partendo dalla beta release 8.76 di Twitter per Android, scaricabile dal Play Store di Android (se iscritti al gruppo dei tester) o (più immediatamente) dalla repository online di ApkMirror, anche gli utenti twitteriani del robottino verde possono visualizzare le immagini in 4K, seppur con una routine differente da quanto avviene su iOS, ove basta tener premuto sulla foto per vedersi apparire l’opzione “Load in 4K”.

Su un dispositivo Android, l’analoga opzione, infatti, viene visualizzata facendo ricorso al menu a scomparsa che appare ogni qualvolta si clicchi sull’icona dei 3 puntini sovrapposti, palesata in relazione a ogni immagine aperta.

L’aggiornamento in questione, messo a disposizione da Twitter, che nel frattempo non ha certo fatto mistero di puntare molto anche (con acquisizioni) sullo sviluppo dell’ancora inedita funzionalità degli Spaces audio, porta in dote agli Android users anche un’altra opportunità. Ricorrendo alla release beta 8.76 di Twitter (o ad una successiva), sarà infatti possibile, oltre che visualizzare, anche caricare (upload) le immagini in 4K.

Per fare ciò, basterà entrare nelle impostazioni dell’app e, nella sezione “Impostazioni e privacy”, alla voce “Utilizzo dei dati”, individuare l’opzione “Caricamento di immagini di alta qualità”, stabilendo se si vogliano caricare immagini in alta risoluzione sotto rete Wi-Fi, sotto traffico dati, o a seconda della connessione che in quel momento si ha a disposizione.