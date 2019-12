Twitter: in rilascio il nuovo layout per iPad, dettagli su un attacco hacker

Messa da parte, per ora, la decisione di chiudere tutti gli account inattivi da lungo tempo, foriera di polemiche al pari di un recente accatto subito dall’account della Epilepsy Foundation, Twitter è tornata a rilasciare miglioramenti per la propria piattaforma e, dopo il caricamento online delle immagini senza alcuna transcodifica peggiorativa, ha avviato il roll-out del nuovo layout per iPad.

Nelle scorse ore, l’Epilepsy Foundation ha reso noto di aver subito, a Novembre, mese di sensibilizzazione sulla patologia, un attacco hacker in ragione del quale il proprio account ufficiale su Twitter, tramite le aree del NewsFeed e degli hashtag, è stato adoperato per cagionare delle vere e proprie crisi epilettiche, ai soggetti predisposti che lo visitavano, attraverso la pubblicazione di foto e video contenenti effetti stroboscopici. Accortisi di quanto avvenuto, i responsabili dell’associazione in questione hanno inoltrato formale denuncia alle forze dell’ordine, con le quali stanno collaborando per identificare e punire i responsabili del vile gesto.

In attesa di appurare tutta la verità in merito, la piattaforma inconsapevolmente adoperata per l’attacco, Twitter, prova a svincolarsi dallo scomodo ruolo di untore attraverso la ben più gratificante distribuzione di un aggiornamento per iPadOS, il sistema operativo degli iPad, che porta non pochi benefici in termini di miglioramento all’esperienza utente.

Sino a poco tempo fa, infatti, nello scorrere il NewsFeed in orizzontale, quest’ultimo appariva instradato in un’unica colonna centrale, laddove gli spazi laterali – invece – erano occupati da ampie bande di color bianco. Ora, invece, il layout dell’app per iPad somiglia di più alla controparte web based, essendo più in grado di occupare proficuamente lo spazio disponibile.

Ciò avviene, nel nuovo Twitter per iPad, tramite la disposizione di più colonne affiancate. In quella centrale scorre sempre la TimeLine ma, d’ora in poi, a sinistra sarà presente una colonna con – tra le altre cose – il reminder all’account, i segnalibri, la scheda delle notifiche, e quella della posta in arrivo mentre, a destra, nell’apposita colonna campeggeranno i suggerimenti, le ricerche, e gli argomenti di tendenza.

La novità relativa al nuovo layout per iPad, secondo AppleSfera e 9to5Mac, risulta attualmente ancora in distribuzione, tanto che sono solo pochi gli utenti ad averne beneficiato, con tutti gli altri che, scaricata l’ultima versione del client dall’App Store, non dovranno far altro che attendere qualche ora/giorno.