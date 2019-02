Tik Tok è un successo anche in Italia: oltre 2 milioni di utenti attivi ogni mese

Cosa ne pensa l’autore

Fabio Attardo - La grande popolarità di Tik Tok, almeno secondo me, era alquanto prevedibile fin dai primi giorni dal suo rilascio. Si tratta di un'applicazione estremamente semplice da utilizzare, oltre ad essere 'unica' nel suo genere. Personalmente non la utilizzo particolarmente ma, in effetti, i contenuti video in essa presenti sono spesso interessanti, e non hanno nulla a che vedere con quanto offerto dalla concorrenza (vedasi YouTube, per esempio).