Telegram: valanga di novità con la nuova release stabile

Dopo la beta 7.8 di qualche giorno fa, Telegram ha attenzionato anche gli utenti del suo client stabile, rilasciando un aggiornamento sempre col numero di release 7.8, che porta in dote piccoli e grandi cambiamenti, alcuni dei quali molto attesi dai fan della messaggistica russa.

Conciliando le funzioni già presenti delle chat vocali di gruppo e di quelle video tête-à-tête, arriva su Telegram la funzione delle videochiamate di gruppo, che saranno limitate inizialmente ai primi 30 utenti che attiveranno il video, salvo poi salire di numero man mano che la funzione sarà usata per trasmettere eventi dal vivo o lo streaming di qualche gioco. La funzione in questione sarà attivabile sia su smartphone che su tablet e computer, adattandosi alle maggior diagonali di questi ultimi attraverso un pannello laterale che elencherà tutti i partecipanti.

Non vi sarà ancora alcun limite ai partecipanti delle chat vocali, che guadagnano la migliorata soppressione dei rumori, con la facoltà di richiamarla quando si desidera da un apposito tasto. Arriva anche la condivisione dello schermo, magari per mostrare a un amico quel che si guarda o per tenere delle lezioni online, col plus che, operando da PC o tablet, sarà possibile scegliere di mostrare anziché tutto lo schermo anche un solo programma.

Sul versante estetico, gli utenti possono beneficiare di sfondi animati che, su tutti i temi predefiniti, grazie ad un algoritmo, cambiano colore quando si invia un messaggio: volendo, avendo a disposizione i motivi e i colori standard, è possibile creare degli sfondi personalizzati, financo condividendoli con gli amici.

Su Android e iOS arrivano delle nuove animazioni nel momento in cui dalla tastiera virtuale si inviano in chat adesivi ed emoji: su iOS, dove qualcosa del genere coinvolge anche l’invio di elementi multimediali e testo, giungono anche emoji sfumate e sfondi parzialmente trasparenti (in alto e in basso), un tasto Funzioni che – sotto le impostazioni – dà accesso ai suggerimenti multilingue (10), il promemoria per le info di accesso (sì da non scordare di cambiare il numero di telefono, qualora lo si avesse variato). Per tutti, invece, arriva un nuovo menu per i comandi dei bot in linea, con quello @stickers che può essere creato per ideare nuovi set di stickers, condividendoli con gli amici via link, ed ottenendo delle statistiche di utilizzo.