Telegram: la messaggistica istantanea si rinnuova con un nuovo maxi-update

Telegram ad oggi è una delle alternative più complete e credibili alla messaggistica istantanea di WhatsApp, non foss’altro perché, ad ogni nuovo maxi-update, viene regolarmente rivoluzionata, come accaduto anche questa volta, con il rilascio della versione 8.6, messa a disposizione di Android, iOS, macOS e iPadOS.

Si parte dal download manager. Telegram, com’è noto, da tempo permette di inviare ogni tipologia di file sino a 2 GB di capienza, con possibilità poi di tornare ad accedervi da qualsivoglia altro dispositivo forte di un cloud illimitato. Col nuovo update, compare un’icona nella barra di ricerca, toccando la quale (o recandosi nella scheda download), ci si trova al cospetto di un download manager, che permette di impostare la priorità per ogni file in scaricamento, o di metterne in pausa alcuni o tutti, e di riprenderne uno o tutti.

Anche il menu degli allegati è stato ridisegnato: nello specifico, è emerso che ora, rivolgendosi alla voce Selezionati in alto quando si condividono più foto o video, sarà possibile vedere un’anteprima dei media condivisi, variarne l’ordine ed eliminarne qualcuno. Gli utenti di iOS guadagneranno un pareggiamento stilistico con quanto già in auge presso gli utenti di iOS. Ancora in merito al menu degli allegati, nella scheda File saranno elencati quelli condivisi di recente con tanto di possibilità di cercarli per nome: una rinnovata barra di ricerca offrirà un rapido accesso alla condivisione della posizione, dei file, delle foto e di altro, mentre nella galleria è stata integrata l’opzione della fotocamera.

In merito alla procedura d’accesso, caratterizzata su macOS e Android da nuove ed eleganti animazioni, viene reso noto che è possibile – per le app di Telegram – eseguire l’accesso a più account in simultanea, in ciascuno dei quali con un numero di telefono diverso: impostando la modalità notturna, le intestazioni e i pannelli mostrano in alto una lieve trasparenza che permette di scorgere nella parte alta adesivi, media e chat nel mentre si scorre l’interfaccia.

Da tempo, Telegram permette – dalle impostazioni – di creare un @username, perché si possa essere trovati mediante la ricerca o passando per il link t.me/username, evitando di passare la propria numerazione telefonica. All’opposto, col nuovo update diventa possibile sharare anche un link al proprio telefono che, toccato o cliccato, aprirà una chat direttamente con noi, ammesso che nelle nostre impostazioni si sia settato il poter essere reperibili anche via numero di telefono. Restando nel novero dei collegamenti, in riferimento ai link t.me/username che offrono anteprime di post, canali e profili – via browser – anche a chi non sia iscritto a Telegram, col nuovo update si è ottenuto un rinnovo delle anteprime in oggetto, che ora sono arricchite da più elementi tratti dall’interfaccia di Telegram (es. elementi di design o sfondi di chat mutuati dall’app web della piattaforma).

Infine, le dirette streaming. Come noto, nei Canali e Gruppi Telegram si possono eseguire live con un numero illimitato di spettatori. L’update di oggi porta in dote il poter andare in diretta usando strumenti di terze parti, come XSplit Broadcaster o OBS Studio che, supportando opzioni aggiuntive tipo i layout multi-schermo o la sovrapposizione di overlay, permetteranno a tutti di crearsi una propria, professionale ma fai da te, emittente televisiva, all’insegna di una democratizzazione che pure Amazon ha di recente perseguito, seppur su un altro versante, quello delle radio.