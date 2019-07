Telegram: dopo gli stickers animati, si punta anche alle Animated Emoji

Le comunicazioni digitali hanno il gran merito di abbattere le barriere e le distanze geografiche ma, mancando del tono della voce, e della comunicazione non verbale di corredo, sono spesso soggette a equivoci, scongiurabili con l’uso di elementi grafici, del tipo degli stickers o delle emoji, ambedue – di recente – attenzionati in modo innovativo dalla messaggistica istantanea di Telegram.

Telegram, nel lontano 2015, introdusse gli stickers, poi mutuati dai principali competitor, giungendo a una diffusione globale che, oggi, è stimata nell’ordine di circa 2 miliardi di utilizzatori: ad inizio mese, la celebre chat app russa di Pavel Durov ha rivoluzionato questo strumento, rilasciando la versione stabile 5.9 nel cui novero delle innovazioni (changelog) era menzionata la presenza degli stickers (o adesivi) animati.

La novità, a quanto pare, sembra essere piaciuta, tanto che gli sviluppatori della piattaforma sarebbero pronti a dinamicizzare anche un altro add-on grafico di tipo statico, rappresentato dalle celeberrime emoji: ad esserne convinto è il canale Telegram “Animated Stickers” che, dopo aver anticipato la novità espressa dal suo nome, ha fatto lo stesso allorché, creando il canale gemello “Animated Emojis”, ha condiviso alcuni screenshot, tratti dalla beta 5.10 di Telegram destinato ai dispositivi mobili iOS based, grazie ai quali è possibile farsi un’idea delle differenze con le emoji statiche.

Queste ultime, una volta condivise una per volta, tendevano a comparire allargate in una conversazione mentre ora, una volta sharate nella variante dinamica, provvista in alcuni casi di un effetto lucido, ma sempre corredate di un’indicazione delle visualizzazioni ottenute da ciascuna, si muovono, ad esempio pulsando nel caso del classico cuore, o sfoggiando un pollicione all’insu in stile Fonzie nell’eventualità che si condivida un like.

Ad oggi, è possibile presupporre l’introduzione della novità a partire da iOS, essendo questo il sistema operativo sul quale la feature è apparsa in beta, ma non sono chiare le tempistiche per il rilascio definitivo: i leaker autori della rivelazione, inoltre, non hanno saputo precisare quali emoji statiche disporranno di un equivalente animato, o se tale facoltà sarà estesa a tutte le emoji fisse.