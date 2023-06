Telegram come Instagram: a luglio arriveranno le Storie

Telegram, l’app di messaggistica che conta oltre 500 milioni di utenti attivi al mese, si prepara a introdurre una novità che la renderà ancora più simile a un social network: le Storie. Si tratta di brevi video o foto che gli utenti possono condividere con i propri contatti e che scompaiono dopo un certo tempo, come già avviene su Instagram, WhatsApp e altre piattaforme.

L’annuncio è stato dato dal fondatore di Telegram, Pavel Durov, tramite un post sul suo canale ufficiale. Durov ha spiegato che più della metà delle richieste di funzionalità ricevute dagli utenti riguardavano proprio le Storie, e che il team di Telegram ha deciso di ascoltare i feedback e di innovare il formato esistente. Le Storie di Telegram saranno disponibili a partire da luglio e avranno alcune caratteristiche distintive rispetto a quelle offerte dalle app concorrenti.

Innanzitutto, gli utenti potranno scegliere la durata delle Storie, che potranno scadere dopo 6, 12, 24 o 48 ore dalla pubblicazione, a seconda delle preferenze personali. Inoltre, sarà possibile creare liste personalizzate di contatti (in stile Close Friends di IG) per ogni storia, in modo da avere maggior controllo sulla privacy e sulla condivisione dei contenuti.

L’interfaccia delle Storie sarà minimale ed espandibile, in modo da poterla richiamare e nascondere facilmente. Sarà anche possibile usare la doppia fotocamera per registrare video con entrambe le camere frontale e posteriore in contemporanea. Gli utenti potranno reagire e rispondere alle Storie altrui, e anche ripubblicare contenuti da un canale su Telegram Stories. Durov ha affermato che anche i membri più scettici del team di Telegram hanno iniziato ad apprezzare questa funzionalità e che non possono più immaginare Telegram senza di essa.

Con l’introduzione delle Storie, Telegram si avvicina sempre di più al concetto di social network, offrendo ai suoi utenti un’esperienza completa e versatile sulla sua piattaforma di messaggistica.