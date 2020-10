Telegram: carrellata di novità con la release 7.1 per Android e iOS

Dopo l’ultima release, con la quale aveva festeggiato il proprio compleanno, notificando i progressi sul versante delle videochiamate, la chat app russa Telegram, principale avversario di WhatsApp, ha avviato la distribuzione di una nuova release, la 7.1 che, già disponibile al download nell’App Store di iOS e nel Play Store di Android, spicca per la messa a disposizione di diverse novità.

Una delle nuove funzioni introdotte in Telegram riguarda la comparsa di filtri, in forma di tag, nella ricerca globale (la lente che compare nella Home, in alto a destra su Android): quivi giunti, gli utenti potranno cercare i contenuti condivisi per media, link, file, musica, e messaggi vocali e optare per filtri concatenati, magari cercando i media scambiati nel mese di Agosto (allo scopo, basta digitare Agosto nella casella di ricerca, dopo aver selezionato Media).

Altra novità del pacchetto di innovazioni in carico alla release 7.1 di Telegram, molto utile tenendo conto del fatto che tale app è spesso usata per coordinare le proteste in varie parti del mondo (es. a Hong Kong o in Bielorussia), è rappresentata dalla possibilità per gli admin dei gruppi, settando l’opzione “Inviare anonimamente“, di postare col nome del gruppo, e non col proprio.

Sul versante dei Canali, invece, Telegram 7.1 introduce la possibilità di rendere più interattivi gli stessi, attraverso la facoltà di commentarne i messaggi, nel caso tale opzione sia stata abilitata nella sezione Discussione delle Impostazioni del canale: nell’eventualità che ciò sia stato fatto, basterà tippare su un messaggio perché si apra il Gruppo di quel dato Canale, nel quale sarà possibile digitare un proprio commento allo specifico messaggio che ha attirato la propria attenzione.

Infine, oltre a nuove animazioni, su Android, all’interno dei gruppi arriva anche l’ingrandimento della foto di un dato utente, nel caso un suo interlocutore tenga il dito premuto sulla relativa miniatura.