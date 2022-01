Teams: Microsoft arriva la funzione Walkie-Talkie e prepara altre novità

Nell’attesa di poter sfoderare sul Metaverso di Facebook degli avatar 3D per dei meeting immersivi, Teams, la piattaforma di collaborazione e comunicazione professionale di Microsoft non è restata con le mani in mano, occupandosi di migliorie più concrete, prossime nell’essere implementate o già rilasciate.

La prima miglioria, data come in arrivo in uno dei prossimi update, riguarda un problema avvertito come distraente da molti utenti impegnati in videochiamate con i loro colleghi, rappresentato dal fatto che nell'angolo basso di destra vi sia sempre la miniatura che riproduce in tempo reale la propria immagine (in pratica ciò che gli altri vedono). Se per alcuni tale feature è utile, perché permette di adottare dei correttivi per essere meglio percepiti dagli altri, ad altri la medesima funzione sembra risultare disturbante, visto che li indurrebbe a focalizzarsi sul come appaiono più che su quel che stanno esponendo.

Ipso facto, Microsoft si è detta al lavoro su una funzione che permetterà di disattivare la miniatura live per l’immagine riflessa, tal che l’intera estensione del display sarà dedicata ai nostri interlocutori: a quanto pare, l’esordio per questa funzione potrebbe avvenire entro Gennaio, assieme forse un’altra feature su cui Redmond è impegnata, che all’opposto s’occuperebbe di fissare in bella vista proprio quanto ripreso dalla propria videocamera.

In tema di novità immediatamente disponibili su Teams, invece, la funzione “Walkie Talkie”, annunciata un paio d’anni fa e poi soggetta successivamente a un’attivazione progressiva su Android, nelle scorse ore è stata messa a disposizione di tutti gli utenti per Android e iOS (ma anche di chi usa tablet e palmari Zebra per i dipendenti in prima linea) che, ora, non dovranno far altro che tener premuto il pulsante ad hoc, parlare, rilasciare il pulsante mettendosi in ascolto, nel mentre il proprio messaggio viene ascoltato dall’interlocutore.

Per avvalersi di questa funzione, basta attivarla dalla versione di Teams presente sul proprio computer (es. su quelli con Windows 11, dov’è integrata nativamente al posto di Skype), nella sezione “Centro di amministrazione di Teams” facendo click, nei criteri di configurazione dell’app, su “Aggiungi walkie-talkie”. A quel punto, la feature sarà portata dopo 48 ore al client mobile di Teams, con l’utente che non dovrà far altro che aggiungerla nella sezione delle impostazioni dedicata alle App bloccate (pinned apps).