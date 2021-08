Spotify: ufficiale la funzione Music + Talk e l’aggiornamento per Wear OS. Attesa per AirPlay 2

Leader incontrastata dello streaming audio, la piattaforma svedese Spotify ha annunciato piccole ma importanti novità per Wear OS e (in futuro) per AirPlay 2 ma, nel frattempo, ha fatto esordire anche nel Bel Paese l’attesa nuova funzione per creare i “Music + Talk”.

Spotify crede molto nei podcast, forte del fatto che, secondo l’ultima trimestrale diffusa, è cresciuto più delle aspettative (del 627%) il fatturato generato dagli annunci in essi inseriti: in ragione di ciò, oltre ad aver già sfornato globalmente un centinaio di nuovi podcast esclusivi, ha annunciato il varo in 15 mercati (tra cui l’Italia), dopo un lungo test, assecondando le richieste in merito giunte dagli utenti, della inedita funzione “Music + Talk“.

Quest’ultima, frutto del contributo offerto dalla controllata (dal 2019) Anchor, permetterà ai creator di parlare della loro musica preferita associando delle intere tracce musicali a un commento parlato, con benefici anche per artisti e utenti.

I primi, grazie a Music + Talk, incasseranno delle royalties per i brani (i 70 milioni del bouquet di Spotify) riprodotti nei nuovi contenuti personalizzati che verranno creati, mentre i secondi potranno scoprire nuova musica, senza doverla cercare manualmente, visto che, all’interno di un episodio creato nel nuovo formato, senza uscire dallo stesso, potranno acquisire nuove informazioni sul brano usato, likkarlo e salvarlo per un successivo ascolto.

A beneficio degli utenti degli smartwatch con Wear OS 2.0 e 3.0 (cioè i nuovi Galaxy Watch 4 di Samsung), arriva un aggiornamento per Spotify scaricabile dal Play Store che permette agli utenti gratuiti di ascoltare in streaming (sotto Wi-Fi o nel caso il wearable sia munito di connettività “cellular”), ovviamente in modalità shuffle, la propria musica preferita, potendo scaricare i podcast. Gli utenti premium, invece, potranno scaricare per l’ascolto off-line anche interi album e playlist.

Infine, secondo Apple Insider, Spotify ha rivelato che in futuro, senza fornire tempistiche in merito, arriverà, come confermato dall’attuale stadio dei lavori spostato su “Live idea”, l’implementazione del supporto ad Apple AirPlay 2, sospeso da non molto per non meglio precisati “problemi di compatibilità dei driver audio“.